DAB Plus Multiplex in NRW startet heute: Diese Sender sind neu

Der landesweite DAB-Plus-Multiplex in Nordrhein-Westfalen startet am 29. Oktober (DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits vorab): Zu Beginn werden bereits 93 Prozent der Fläche des Bundeslandes versorgt.

Mit insgesamt 16 Sendern im neuen, landesweiten Programmangebot der audio.digital NRW GmbH wird sich die Vielfalt nochmals deutlich erhöhen. Zusammen mit den bereits jetzt ausgesendeten regionalen und bundesweiten DAB-Plus-Programmen werden im bevölkerungsreichsten Bundesland dann insgesamt bis zu 60 Radioprogramme in bester digitaler Qualität zu empfangen sein, sowohl zu Hause als auch unterwegs im Auto.

Diese 10 neuen DAB-Plus-Programme sind zum Start dabei:

Antenne NRW (ANTENNE NRW GmbH & Co. KG) – Die besten Hits aller Zeiten mit dem Lebensgefühl von NRW für 30- bis 59-Jährige

egoFM (RADIO NEXT GENERATION GmbH & Co. KG) – Ein (Jugend)Kulturradio für ein urbanes und individuelles Publikum mit aktueller und richtungsweisender Musik aus allen Genres

Energy NRW (Radio ENERGY NRW GmbH) – zunächst mit den besten neuen Hits für die junge Zielgruppe in Nordrhein-Westfalen, Hit Music Only. Und ab Anfang 2022 dann mit einem deutlichen inhaltlichen Lokalbezug.

Kiss FM (KISS FM Radio GmbH & Co. KG) – Black Urban Dance für die junge, urbane Zielgruppe unter 30 Jahre

kulthitRADIO (Studio Gong NRW GmbH & Co. Studiobetriebs KG) – Interaktives Musikformat mit Kulthits von 1980 bis heute für Musik-affine 30- bis 59-Jährige

Noxx (radio NRW GmbH) – Modern-Pop-Musikformat für junge Erwachsene

RADIO 21 – NRWs bester Rock´n Pop (NiedersachsenRock21 GmbH & Co. KG) – Musikalische Unterhaltung für Rock-Liebhaber von 25 bis 55 Jahre

Radio Bollerwagen (FFN-Mediengruppe / Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG) – Xtreme Party Music. Die besten Party-Hits rund um die Uhr. Von den aktuellen Blallermann-Charts bis zu den größten Party-Krachern aller Zeiten – Feierlaune garantiert.

Radio Teddy NRW (Radio Teddy GmbH & Co. KG) – Das Kinder- und Familienradio für Kinder bis 11 Jahre und deren Familien

Schlager Radio (radio B2 GmbH) – Schlager und Informationen für Nordrhein-Westfalen. Außerdem Spiel, Spaß und gute Laune mit aktuellen- und Kult-Schlagern.

Ab dem 29. Oktober können sich Radiohörer in Nordrhein-Westfalen über eine große Auswahl weiterer Programme via DAB Plus freuen. Sechs zusätzliche Digitalradiosender kommen in den nächsten Monaten außerdem noch hinzu. Diese finden sich in diesem Bericht.

Quelle: audio digital NRW GmbH