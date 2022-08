Neue Programmplätze für Sky One und Sky Replay

Anzeige

Der neue Sender Sky Showcase ist an diesem Donnerstag erfolgreich auf Programmplatz 100 on air gegangen, doch das bedeutet auch Änderungen für zwei andere Kanäle.

Anzeige

Betroffen von der Aufschaltung von Sky Showcase sind die beiden Sender Sky One und Sky Replay. Bislang waren diese auf den Programmplätzen 100, respektive 101 zu finden. An diesem Donnerstag müssen beide nun umziehen.

Die ausführlichen Empfangsdaten für Sky Showcase sind diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zu entnehmen.

Sky One findet sich neuerdings nur einen Platz weiter auf Kanal 101. Sky Replay, erst im Oktober 2021 aufgeschaltet, macht hingegen einen größeren Sprung von 101 auf 107, was ein wenig verwundert, wäre doch 102 auch noch frei gewesen. So reiht sich der Sky-Sender für Wiederholungen nun hinter Sky Atlantic und Sky Comedy und vor Sky Crime, Documentaries und Nature ein.

In die Programmplatz-Belegung der Sky-Sender kommt Bewegung

Sky One muss wiederum den prominenten Platz 100 räumen, um dem als „Schaufenster in die Sky-Welt“ titulierten neuen Sender PLatz zu schaffen. Das komplette Auftaktprogramm von Sky Showcase, das sich zum Teil auch aus Sky One speist, ist hier nachzulesen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: SkyLogo-NEU: Sky Deutschland