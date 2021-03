Anzeige

Alle Spotbeams aktiv: Wie angekündigt wurde heute ein weiterer Spotbeam des Satelliten Eutelsat Konnect aktiviert, um für Deutschland die konnect-Internetdienste flächendeckend bereit zu stellen.

Der Satellit der neuen Generation ist 36.000 Kilometer von der Erde entfernt im geostationären Orbit auf 7 Grad Ost positioniert. Die Kapazitäten des Satelliten werden derzeit schrittweise hochgefahren. Im Februar war bereits der vierte Spotbeam aktiviert worden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Der jetzt aktivierte fünfte Beam deckt im Osten der Bundesrepublik das Gebiet entlang der Grenzen zu Polen von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze ab. Der für Internetdienste optimierte Satellit leuchtet nun mit insgesamt fünf Spotbeams Deutschland zu 100 Prozent aus.

Rund 200.000 Haushalte sind von den Breitband-Ausbaugebieten der Netzbetreiber abgeschnitten, da sich in diesen Regionen der eigenwirtschaftliche Netzausbau nicht lohnt. Via konnect können die betroffenen Haushalte mit Download-Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s surfen. Wobei die Kapazitäten des Satelliten noch weiteres Potenzial vorhalten. In ersten Tests erreichte man bereits über 150 Mbit/s.

Eutelsat konnect erreicht in Tests über 150 Mbit/s

Konnect-Anlage am Haus

Damit unterversorgte Haushalte Internet via Satellit nutzen, ist in politischen Kreisen aktuell ein Gutschein in Höhe von 500 Euro in der Diskussion, mit dem die Anschaffungskosten für das notwendige Empfangsequipment und dessen Installation beglichen werden könnten. Auf diese Weise würden lediglich die monatlichen Tarifkosten für den Nutzer anfallen. (DF-Bericht hierzu)

konnect bietet drei Tarife mit 30, 50 und 100 Mbit/s an. Der Preis liegt zwischen 30 und 70 Euro pro Monat. Hinzu kommt eine einmalige Aktivierungsgebühr von nur 49 Euro. Andrew Walwyn, CEO Konnect, einer Geschäftseinheit von Eutelsat: „Wir sind der erste Anbieter für Internet via Satellit, mit dem deutsche Haushalte über einen flächendeckend verfügbaren Dienst im Regelbetrieb bereits mit 100 Mbit/s im World Wide Web surfen können. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit der konnect Internetdienste bauen wir unsere Führungsposition weiter aus“.

Quelle: Eutelsat