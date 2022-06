UHD-Highlights bei HD+ im Juni – Mehrere Länderspiele in UltraHD

Anzeige

Auch im Juni hält HD+ eine Auswahl an UHD-Highlights bereit: Vor allem König Fußball dominiert dabei. Es gibt aber auch eindrucksvoller Bilder von „Supermaschinen“ zu sehen.

Mit der Live-Übetragung der Nations League bietet RTL sein bisher umfangreichstes Länderspielpaket (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Los geht es am Samstag (4. Juni) um 20.15 Uhr bei RTL UHD in HDR, wenn Deutschland in der Gruppenphase auf Italien trifft: Eine größere Ansammlung von Titeln geht nicht in Europa!

Deutschland spielt als vierfacher Weltmeister und dreifacher Europameister gegen den viermaligen Weltmeister und zweifachen Europameister Italien. Auch, wenn die Squadra Azzurra laut aktueller Gesamtbilanz die Nase vorn hat, verbuchte die deutsche Elf zuletzt zwei Siege und ein Unentschieden. Nur eine Woche später geht es für die Nationalmannschaft gegen Ungarn weiter und legt die Basis für ein hoffentlich erfolgreiches WM-Jahr.

Auch U21 in UHD

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft rückt derweil die Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien immer näher. Gegen Ungarn genügt dem Team von Trainer Antonio Di Salvo ein Unentschieden, um sich direkt als Gruppenerster zu qualifizieren. Gelingt es der Mannschaft sich ihren Platz im Kampf um den begehrten EM-Titel zu sichern? Das packende Qualifikationsspiel, inklusive Vorberichterstattung, wird in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD übertragen – live am morgigen Freitag (3. Juni) um 18 Uhr.

Doku-Highlight Supermaschinen

Der ehemalige NASA-Ingenieur Chad Zdenek entführt die Zuschauer in die Welt der Supermaschinen und widmet sich spannenden Fragen: Wie ist ein 747 Jumbo-Jet konstruiert? Wie sind die Abläufe auf einer Bohrinsel? Wie funktioniert eigentlich ein Kohlekraftwerk? Am 29. Juni ab 7.10 Uhr werden die faszinierenden Rätsel der Technik entschlüsselt.

