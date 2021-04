Amazon Kids jetzt auf Fire TV verfügbar

Anzeige

Ab sofort sind „Amazon Kids“ und „Amazon Kids+“ auch in Deutschland auf ausgewählten Fire TV-Geräten verfügbar. Über diese Kanäle sollen Familien so eine große Auswahl an kindgerechten Serien und Filmen schauen können.

Die neue Fire TV-Oberfläche ermögliche es Eltern ab sofort, mit Amazon Kids auch individuelle Profile für Kinder einzurichten oder bereits bestehende Amazon Kids-Profile auf Fire TV zu nutzen. Das teilte Amazon heute mit. Eltern sollen gekaufte Serien, Filme und heruntergeladene Apps wie Netflix, Disney+ oder ZDFtivi zu den Profilen ihrer Kinder hinzufügen können. Es gebe eine einfach zu bedienende Kindersicherung, damit Eltern stets die Kontrolle über die Inhalte behielten, die ihre Kinder sehen.

In Verbindung mit einem Amazon Kids+ Abonnement können Kinder so die Inhalte dieses Abos, tausende Filme und Serien, sehen: Unter den abonnierten Inhalten befinden sich laut Amazon neue und beliebte Titel wie „Edgar das Super Karibu“, „Die Abenteuer des jungen Marco Polo“, „Wickie und die Starken Männer“, „Der Räuber Hotzenplotz“, „Fünf Freunde“, „Paddington Bär“, „Slugterra“, „Natur Pur mit der Maus“, „Lauras Stern“ und das Amazon Kids+ Original „Super Spy Ryan“. Als Prime-Mitglieder können Eltern entsprechend auch diese Inhalte dem Profil ihres Kindes hinzufügen.

Kindersicherung über individuell zu erstellende Kinder-Profile

Die Kindersicherung, die Amazon verspricht, soll es Eltern ermöglichen für jedes Kind ein individuelles und weiterreichbares Profil zu erstellen. In den Einstellungen des Profils können sie nach Angaben des Herstellers auch anpassbare Zeitlimits und Altersfilter einstellen, sowie über ein Web-Interface überwachen, welche Inhalte von den jeweiligen Kindern genutzt werden. Die Sender sind für den Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3.Generation), Fire TV Stick 4K und Fire TV (3. Generation) verfügbar. Für den Fire TV Stick der 2. Generation will man im Laufe des Jahres Amazon Kids verfügbar machen.

