Apple TV+ ab heute auch über Sky Q verfügbar

Anzeige

Pünktlich zu Weihnachten hat Sky nun den Streaming-Dienst Apple TV+ auf Sky Q gestartet.

Der Streaming Service Apple TV+ startet heute mit allen Apple TV Originals auf Sky Q und die App wird für die Kunden im Laufe des Nachmittags verfügbar sein. Das kündigte der Anbieter am Dienstagmorgen an. Zum Launch von Sky Glass in Deutschland und Österreich Ende 2022 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) soll die App ebenfalls auf dem neuen Streaming-TV erhältlich sein. Die Vereinbarung zwischen Sky und Apple ist bereits seit Ende Oktober bekannt.

Das Angebot des Streaming-Dienstes umfasst diverse Inhalte wie die mit dem Emmy ausgezeichneten Komödie „Ted Lasso“, die beliebte „The Morning Show“ oder auch die kommende Shakespeare-Verfilmung „The Tragedy of Macbeth“ mit Oscar-Anwärter Denzel Washington. Sky Kunden können laut Anbieter alle Sendungen völlig werbefrei und auf Abruf streamen.

Die Inhalte von Apple TV+ sind laut Sky nahtlos in das TV-Erlebnis integriert und können über die Homepage und die App-Bereiche auf Sky Q und perspektivisch auch auf Sky Glass ganz einfach entdeckt und genossen werden. Die Apple TV+ App kann auch mit der Sprachfernbedienung aufgerufen werden, teilt der Anbieter mit.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.