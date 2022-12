DAZN bald günstiger über Waipu.tv erhältlich

Anzeige

Waipu.tv und DAZN haben am Donnerstag eine neue Kooperation angekündigt, mit der sich Kunden einen Preisvorteil sichern können.

Die aktuelle Kooperation zwischen dem Sport-Streaming-Anbieter und der IPTV-Plattform soll beide Services in einem Kombi-Paket zusammenschließen. Ein Start des Angebots ist für Januar 2023 angesetzt. Mit dem Bundle sollen Kunden den vollumfänglichen Zugriff auf die DAZN-App sowie das gesamte Portfolio des Perfect Plus-Pakets von Waipu.tv erhalten. Insgesamt soll das Angebot dann aus über 200 HD TV-Kanälen, 30.000 VoD-Inhalten aus der Waiputhek sowie im Schnitt über 100 Live-Sport-Events pro Woche bestehen, heißt es in der Ankündigung.

DAZN und Waipu.tv mit Preisersparnis und neuem Sender

Das Kombi-Angebot mit DAZN und Perfect Plus von Waipu.tv soll insgesamt 39,99 monatlich kosten. Kunden sollen damit 2,99 EUro Preisvorteil gegenüber den Einzelangeboten erhalten. Nach der Buchung soll man auch die beiden linearen Sender DAZN 1 und 2 direkt in der Programmübersicht der Waipu.tv-App abrufen können. Zudem integriert der Sport-Streaming-Anbieter bereits am ersten Dezember seinen ersten kostenlosen 24/7 Sender DAZN Fast in Waipu.tv. Das Gratis-Angebot soll Inhalte wie Dokus, Highlights und komplette Re-Live-Matches umfassen. Mehr Informationen dazu findet man in der Ankündigung von DIGITAL FERNSEHEN. Die DAZN-App soll ebenfalls schon jetzt über die Oberfläche des Waipu.tv 4K Sticks abrufbar sein.

Quelle: Exaring AG

