DAZN bietet jetzt auch Pay-Per-View an – Kooperation mit OneFootball

Ausgewählte Fußball-Spiele von DAZN kann man künftig über OneFootball auch als Pay-Per-View beziehen und live schauen. Eine ähnliche Vereinbarung hatte die Plattform auch schon einmal mit Sky.

DAZN will es nach eigenen Angaben den Fans künftig noch einfacher machen, Serie A und Ligue 1 in Deutschland und Österreich live zu schauen. Dank einer Kooperation mit OneFootball, kann nun auch Pay-per-View angeboten werden, über deren Apps ab sofort einzelne Spiele verfügbar gemacht werden.

Die Fußball-Medienplattform OneFootball ist spezialisiert Mobile-First-Fußballfans. Eine ähnliche Pay-Per-View-Kooperation wie nun DAZN pflegte das Unternehmen bis vor kurzem auch mit Sky im Rahmen von DFB-Pokal-Übertragungen und Spielen der 2. Bundesliga. Diese Vereinbarung scheint aber ausgelaufen zu sein. Mit dem Angebot einzelner Spiele aus Fußball-Angebot von DAZN ist nun Ersatz gefunden. Zusammen mit OneFootball will DAZN ab sofort noch mehr auf die veränderten Sehgewohnheiten der jüngeren Generation eingehen. Diese würden immer mehr internationalen Stars und Teams folgen und wollen gleichzeitig größtmögliche Flexibilität. Auch wenn diese natürlich ihren Preis hat, bekommen sie durch die Partnerschaft zwischen DAZN und OneFootball nun beides.

Live-Fußball aus der Serie A und Ligue 1 – weitere Ligen sollen folgen

Bildquelle: DAZN

Zunächst stellt DAZN über OneFootball einen Pay-per-View (PPV)-Zugang zu den DAZN-Live-Übertragungen der ausgewählten Wettbewerbe zum Preis von 3,49 Euro pro Spiel zur Verfügung. Schon ab dem kommenden Wochenende können Fußball-Fans in Deutschland und Österreich Spiele aus der Serie A und Ligue 1 verfolgen. Außerdem können Fans in Deutschland und Österreich über OneFootball kostenlos DAZN-Highlight-Clips von diesen Wettbewerben abrufen. In der Zukunft sollen weitere Ligen und Wettbewerbe folgen.

Quelle: DAZN

Bildquelle: kl_DAZN_OneFootball: DAZN

dazn: © DAZN