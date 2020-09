DAZN jetzt auch bei MagentaTV

Anzeige

Die Integration der DAZN-App ist abgeschlossen. Dadurch bietet MagentaTV jetzt noch mehr Live-Sport.

DAZN ist schlussendlich auch auf der TV-Plattform der Telekom gelandet. Die Streaming-App ist ab sofort auf dem Media-Receiver (Generation 401, 601 oder 201) und per TV-Stick verfügbar. Das Vodafone-Angebot GigaTV war den Bonnern vor Wochenfrist noch zuvor gekommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), doch jetzt ist DAZN rechtzeitig vorm Fußball-Saisonstart auch bei MagentaTV angekommen.

DAZN zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, die Spiele am Sonntagmittag, den DFL Supercup, die Relegation sowie alle Bundesliga Highlights LIVE und auf Abruf. Los geht es also schon am nächsten Freitag mit der Eröffnung der Bundesliga-Saison.

Dazu kommen mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League exklusiv in voller Länge sowie alle Spiele der UEFA Europa League und viele Spiele der europäischen Top-Fußballligen. Ab der Saison 2021/22 können sich alle Fans dann sogar auf noch mehr Premium-Fußball freuen, denn DAZN hat sein Portfolio ab der übernächsten Saison deutlich erweitert. Fußball-Fans erleben dann den kompletten Bundesliga-Freitag und -Sonntag exklusiv auf DAZN. Zudem wird der Streamingservice nahezu alle Partien der UEFA Champions League live und exklusiv als Einzelspiele und in der Konferenz übertragen – von den Playoffs bis zum Finale.

Die Europa League wird dann jedoch wegfallen.