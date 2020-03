Disney+ gestartet

Diesen Dienstag bricht in Deutschland eine neue Streaming-Ära an, zumindest erhofft es sich Disney selbst wohl so – das Duell mit Netflix, Prime und Co. geht man mit einem Kampfpreis an.

In nicht einmal einer Stunde soll es laut Countdown pünktlich ab 2 Uhr nachts endlich so weit sein: Disney+ ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Fast wäre das Launch-Prozedere nochmal Corona-bedingt ins Wanken geraten. Aber wo man sich in Frankreich auf Anraten der dortigen Regierung auf einen späteren Starttermin einließ (7. April), lässt man hierzulande nur das UHD-Feature weg. Kein Katastrophe wie im Nachbarland, aber trotzdem schon der Verlust eines durchaus schlagenden Kaufarguments – neben dem ohnehin relativ niedrig angesetzten Monatspreis.

Das ultrahochauflösende Feature wird in Rücksichtnahme auf die Netzauslastung in der Europäischen Union vorerst für zwei Wochen zurückgehalten. Wann es schlussendlich eingesetzt wird, hängt auch von dem Verhalten von Prime, Netflix und Youtube ab.

Bis dahin muss man sich erst einmal mit den knapp 900 zum Start verfügbaren Inhalten in geringerer Auflösung begnügen. Ein Übersicht zum Durchscrollen gab es bei DIGITAL FERNSEHEN schon am Vortag, ein erster Erfahrungsbericht folgt im Laufe des Dienstags.