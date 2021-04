Disney+ jetzt auch auf Sky Ticket TV Stick verfügbar

Anzeige

Sky erweitert sein Streaming-Angebot: Die Disney+ App ist ab sofort auch auf dem Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Bereits Anfang des Monats kündigte Sky an, dass Disney+ fortan über Sky Q verfügbar ist (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ab Sommer sollen die Inhalte von Disney+ dann auch in die Sky Q Suche integriert werden. Wer bereits ein Abo bei Disney+ besitzt, kann ganz einfach über App auf die Filme und Serien zugreifen. In der Ankündigung vom achten April hieß es darüber hinaus, dass man das Angebot von Disney+ bald auch für den Sky Ticket TV Stick verfügbar machen wolle. Ab heute ist dies nun tatsächlich möglich, wie Sky mitteilt.

Neben dem Disney-Streamingdienst und den Inhalten von Sky Ticket haben Nutzer des TV Sticks Zugang zu weiteren 34 Apps. Per HDMI-Eingang wird der TV Stick an den Fernseher angeschlossen. Mit der Integration von Disney+ erweitert Sky erneut sein Streaming-Angebot. Seit einiger Zeit kann man mit dem Stick etwa auch neu auf Amazon Prime Video zugreifen.

