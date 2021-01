Anzeige

Disney+ präsentiert Star: Der Streamingdienst findet anscheinend, dass es Zeit ist, etwas zu ändern und schafft Platz für erwachsenere Inhalte in seinem Angebot.

Star wird in Europa und einigen anderen internationalen Märkten am 23. Februar 2021 als vollständig integrierter Teil von Disney+ gelauncht werden. In der der eigens geschaffenen sechsten Welt erwarten den Disney+ Abonnenten eine umfangreiche Sammlung von General Entertainment Filmen und Serien, Dokumentationen und vieles mehr aus den Disney Kreativstudios, Dadurch verdoppelt sich das aktuell verfügbare Angebot.

Star bringt zwei Euro Aufpreis für ein Disney+ Abo mit sich

Bei „Star“ wird man dann Inhalte von ABC, FX, 20th Century, Searchlight und Hulu finden. Also zum Beispiel „The Handmaid’s Tale“ oder auch „Grey’s Anatomy“. Einige Serien sollen auch exklusiv bei „Star“ laufen. So etwa „Only Murders in the Building“ mit Selena Gomez und Steve Martin und eine „Rolling Stones“-Doku.

Die Erweiterung von Disney+ kommt jedoch nicht ohne ihren Preis: Ab März soll das Abo bei dem Streamingdienst teurer werden. In Europa steigt der Monatspreis von sieben auf neun Euro. Dafür gibt es im Laufe der nächsten Jahre aber auch reichlich neue Inhalte von Marvel und aus dem „Star Wars“-Universum (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bis es soweit ist, müssen sich Nutzer zunächst aber noch mit den Januar-Hihglights begnügen. (bey/dpa)

