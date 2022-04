MagentaTV: Neue HD-Sender jetzt verfügbar

Anzeige

Das Portfolio von MagentaTV wurde um neue Sender erweitert. Ein HD-Programm kommt dabei von der Your Family Entertainment AG, die am Dienstag ihre neue Partnerschaft mit der Telekom verkündete.

Die Partnerschaft betrifft konkret den Familiensender RiC TV, der seit dem 5.4.2022 allen Kundinnen und MagentaTV-Kunden in Deutschland zur Verfügung stehen soll. Zudem verkündete Your Family Entertainment, dass RiC TV nun auch in HD-Qualität angeboten wird. Bei MagentaTV ist der Sender ebenfalls in HD verfügbar, wie der Senderliste der Telekom zu entnehmen ist.

Die Zusammenarbeit mit MagentaTV soll der Your Family Entertainment AG dabei ermöglichen, ihren Werbepartnern eine um vier Millionen Kunden erweiterte Sender-Reichweite bieten zu können, teilte das Unternehmen mit.

Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment AG:“Wir sind stolz darauf, RiC TV nun auch bei MagentaTV und zudem in HD-Qualität anbieten zu können! Die Zusammenarbeit mit einem so großen TV-Service bietet uns die Möglichkeit, mit unseren unterhaltsamen und lehrreichen Programmen viele neue Zuschauer zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass unser geschätzter Familiensender auf große Begeisterung stoßen wird!“

RiC TV ist über IPTV, Live-Streaming, YouTube und Mobile-TV in der DACH-Region empfangbar. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Senders sowie auf den Seiten von von DIGITAL FERNSEHEN.

Weitere neue MagentaTV Sender

RiC TV HD ist übrigens nicht der einzige neue Sender, der neuerdings das Portfolio von MagentaTV erweitert. Wie man unter anderem dem Forum der Telekom entnehmen kann, sind seit Anfang April auch die Sender Craction sowie 1+1 International über MagentaTV verfügbar. Craction kann dabei in HD gesehen werden, während 1+1 International nur in SD-Qualität angeboten wird. Beide Sender sind inzwischen auch in den aktuellen Senderlisten der Deutschen Telekom zu finden. Seit dem 5. April kann man bei MagentaTV außerdem den Schlagersender Volksmusik TV in HD und SD empfangen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Quelle: Your Family Entertainment AG, Deutsche Telekom

