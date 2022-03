Sky verschenkt Apple TV+ für mehrere Monate

Anzeige

Im Rahmen einer neuen Aktion verschenkt der Pay-TV-Anbieter Sky drei Monate Apple TV+.

Gute Nachrichten für alle Sky Q Kunden in Deutschland: Ab heute gibt es Apple TV+ drei Monate lang kostenlos. Dafür müssen sich die Nutzer lediglich registrieren und den Gutschein Code auf der Sky Webseite einlösen. Das teilte der Pay-TV-Anbieter am Freitag mit. Über Apple TV+ können zahlreiche Entertainment-Highlights gestreamt werden, darunter Originals wie Joel Coens Oscar-Anwärter „The Tragedy of Macbeth„. Falls gewünscht, kann das Gratisabonnement vor Ablauf der drei Monate jederzeit gekündigt werden. Berechtigt sind alle Sky Q Kunden, die nicht bereits ein laufendes Apple TV+ Abo besitzen.



Seit Dezember ist der Streaming Service auf Sky Q verfügbar. Die Inhalte sind nahtlos in das Sky-Erlebnis integriert und können so bequem und absolut werbefrei gestreamt werden. Apple überzeugt mit einzigartigen Originals wie der Komödie, Ted Lasso, welche mehrfach mit dem Emmy-Award ausgezeichnet wurde. The Morning Show wiederum glänzt mit großen Namen wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston – also unumstritten perfekte Voraussetzungen für jeden Serien-Junkie oder Cineasten.



Apple TV+ wird perspektivisch auch als App auf Sky Glass verfügbar sein, der noch in diesem Jahr auf dem Markt erscheinen wird. Nutzer können die Apple TV+ App auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.

Text: Sky Deutschland/ Redaktion: JN

