Pluto TV startet sechs neue Kanäle

Bei Pluto TV beginnt die Vorweihnachtszeit noch vor dem 1. Advent: Mit gleich sechs saisonalen Pop-Up-Channeln will der werbefinanzierte Streamingdienst Gemütlichkeit in die heimischen Wohnzimmer bringen – darunter die neuen Sender MTV Christmas Songs, Nick Christmas und Pluto TV Christmas.

Ungeduld war gestern, mit dem üppigen Streamingangebot überbrückt Pluto TV die Wartezeit bis Weihnachten schneller als Schnee in Deutschland fällt: Ab sofort läuten die neuen Pop-Up-Channel MTV Christmas Songs, Nick Christmas und Pluto TV Christmas die Vorweihnachtszeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Ab 1. Dezember gibt es zudem ein Wiedersehen mit den Pop-Up-Channeln Pluto TV Mistletoe, Fireplace und Holiday Lights – mit einem besinnlichen Programm für die ganze Familie. Neben den sechs Weihnachts-Kanälen sind auch die mehr als 85 Kanäle von Pluto TV über die Pluto TV App abrufbar sowie mobil oder im Browser unter Pluto.tv.

Alle neuen Channels im Überblick – Ab sofort:

MTV Christmas Songs

Dieser Channel bringt Weihnachtslieder rund um die Uhr: Unter die rund 65 Weihnachtshits wie den alljährlichen Klassikern “Last Christmas“ von Wham! und “All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey mischen sich auch nationale Interpreten wie Die Toten Hosen sowie besinnliche Songs von Taylor Swift und Ed Sheeran.

Nick Christmas

Von fast jeder Kinder-Serie gibt es eine Folge zum Thema Weihnachten – Nick Christmas vereint jetzt alle Weihnachtsepisoden zahlreicher Nickelodeon-Serien zum Bingewatchen. Mit dabei sind unter anderem Highlights von „iCarly“, “SpongeBob Schwammkopf“ oder “Big Time Rush“.

Pluto TV Christmas

Dieser Pop-Up-Channel zeigt nicht nur eine Auswahl an speziellen Weihnachtsepisoden von Serien wie „Ice Pilots“, “Viva La Bam“, “Jamie Oliver“ oder “Popeye“, Pluto TV Christmas beschert auch zahlreiche Festtags-Filme für die ganze Familie wie „Der Hund, der die Feiertage gerettet hat“ oder “Mein Nachbar, der Weihnachtsmann“ sowie animierte Highlights.

Ab 1. Dezember:

Pluto TV Mistletoe

Trotz Abstand unter dem Mistelzweig lässt sich Pluto TV Mistletoe romantische Filme von Paramount und Marvista nicht nehmen. Mit dabei sind unter anderem: „Ein Weihnachtswunder als Zugabe„, „Weihnachten in White Deer“ oder “Mistelzweige küsst man nicht“.

Holiday Lights

Für alle, die keine Lust haben, Geld in Weihnachtsbeleuchtung zu investieren oder trotz Abscheu doch sehnsüchtig nach magischen Glitzerlichtern werden, bietet Holiday Lights die perfekte Alternative: Der Pop-Up-Channel zeigt non-stop die farbenfroheste Weihnachtsbeleuchtung.

Fireplace

Und wenn man schon beim Thema Beleuchtung ist: Wer keinen eigenen Kamin zu Hause hat, aber dennoch eine gemütliche Atmosphäre zuhause schaffen will, kann einfach Fireplace einschalten. Das virtuelle Kaminfeuer kann Zuschauer-Herzen auch ohne echte Flammen wärmen.