Vodafone GigaTV jetzt mit neuester Apple TV 4K Generation erhältlich

Anzeige

Im November 2022 hat Apple die dritte Generation seiner Streamingbox auf den Markt gebracht (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Seit Dezember gibt es auch GigaTV in Kombination mit Apple TV 4K – Vodafone-Kunden, die den Tarif „GigaTV Net inkl. Apple TV 4K“ buchen, erhalten nun ebenfalls das neueste Gerät (aktuell auch um 10 Prozent reduziert bei Amazon zu haben).

Anzeige

Am Preis bei Vodafone ändert sich derweil nichts. Genannter Tarif ist weiterhin in den ersten 6 Monaten zu einem Preis von 10 Euro monatlich und ab dem 7. Monat für 20 Euro pro Monat erhältlich. In der GigaKombi TV, d.h. sollten Kunden ihren Apple TV 4K GigaTV-Tarif mit einem Mobilfunktarif bei Vodafone kombinieren oder bereits (Mobilfunk)-Kunde sein, wird unverändert ein Rabatt in Höhe von monatlich 5 Euro vergeben.

Die neue Box ist optisch nahezu identisch zu seinem Vorgängermodell, liefert allerdings eine bessere, schnellere Performance dank A15 Bionic Chip. Kunden, die sich für das Apple-TV-Produkt von Vodafone entscheiden, erhalten ab sofort die neue Variante mit 64GB (WiFi Verbindung).

Vodafone GigaTV-Kunden erhalten 64GB-Variante des Apple TV 4K

Nicht nur Netflix und Prime: Auch Apple TV+ kann man über Vodafone beziehen.

Mit Apple TV 4K können Vodafone-Kunden auch die Apple TV App nutzen, um Apple TV+ und Apple TV Sender zu sehen. Zudem haben sie laut Anbieter die Möglichkeit, tausende von neu veröffentlichten Filmen und Filmklassikern zu kaufen oder zu leihen. Darüber hinaus können sie Apple Music, Apple Arcade und tausende anderer Apps, darunter Spiele, Fitness und Bildung, nutzen – alles über ein einziges Gerät, das für den großen Bildschirm zu Hause gebaut wurde. Vodafone Kunden, die sich für Apple TV 4K entscheiden, kommen außerdem in den Genuss von Apple TV+ und können so die Apple Originale der weltbesten Geschichtenerzähler in der Apple TV App ansehen. Der kostenlose Zugang zu Apple TV+ ist zeitlich auf ein Jahr begrenzt – danach fallen die üblichen 4,99 Euro monatlich für den Streamingdienst an.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: vodafonenetflix: Vodafone

df-apple-tv-4k-top: Apple