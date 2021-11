ARD zeigt Serie über das KaDeWe als Event-Programmierung

Anzeige

Die Miniserie „Eldorado KaDeWe“ über das legendäre Berliner Kaufhaus des Westens wird im Ersten am 27. Dezember an einem einzigen Abend ausgestrahlt.

Die Programmierung an dem Montagabend ab 20.15 Uhr führt dazu, dass Fans der sechsteiligen Serie bis 1.00 Uhr nachts wach bleiben müssten, um alle Teile zu sehen. In der ARD-Mediathek sollen die in Deutschland und Ungarn gedrehten Episoden der Regisseurin Julia von Heinz („Und morgen die ganze Welt„, „Ich bin dann mal weg“) schon ab dem 20. Dezember abrufbar sein.

„Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit“ spielt in den 1920er Jahren, „geprägt von politischen Unruhen, Inflation und zunehmender politischer Radikalisierung“. Es geht laut ARD auch viel ums Nachtleben der damaligen Zeit, in dem „Emanzipation, sexuelle Diversität und gesellschaftliche Utopien aufblühen“.

Hauptdarsteller der Serie sind Valerie Stoll, Lia Blarer, Joel Basman, Damian Thüne, Bineta Hansen und Jörg Pose.

Text: dpa/ Redaktion: JN