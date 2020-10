Diese Champions-League-Spiele zeigt Sky in UHD HDR

Anzeige

Erstmals überträgt Sky ausgewählte Topspiele der Königsklasse auch in UHD und HDR. Die ersten beiden Spiele, die in den Genuss des Upgrades kommen, stehen bereits fest.

Zum Champions-League-Auftakt wird das Spiel des FC Bayern gegen Atlético Madrid am Mittwoch um 21 Uhr auf Sky Sport UHD in UHD HDR präsentiert. Dies ist morgen gleichzeitig auch das exklusive Einzelspiel des Pay-TV-Anbieters, das in HD auch bei Sky Sport 1 zu sehen ist. Am heutigen Dienstag läuft dort Lazio Rom – Borussia Dortmund zur gleichen Sendezeit.

In der Konferenz werden wie gewohnt alle Tore und Entscheidungen der weiteren Partien des Tages – zwei ab 18.55 Uhr, sechs ab 21 Uhr – auszugsweise live gezeigt. Als Einzelspiele überträgt DAZN diese sieben Begegnungen. Darunter fallen auch die Partien RB Leipzig – Basaksehir (heute 21 Uhr) und Inter Mailand – Borussia Mönchengladbach (morgen 21 Uhr).

Die Gladbacher Borussen werden in der kommenden Woche dann das zweite UHD-HDR-Spiel bei Sky bestreiten. Am 27. Oktober, um 21 Uhr, geht es gegen niemand geringeren als Real Madrid. Eine Komplett-Übersicht der Aufteilung der Spiele zwischen Sky und DAZN bietet der DIGITAL FERNSEHEN- Artikel vom Vortag.

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind auf der Unternehmenshomepage abrufbar.