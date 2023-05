Eishockey WM startet heute: Hier laufen die Spiele im TV

Anzeige

Eishockey-Fans können die wichtigen Spiele der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland kostenfrei sehen.

Alle deutschen Partien sowie die K.o.-Spiele der Eishockey-WM werden bei Sport1 gezeigt. Der Free-TV-Sender übertragt nach eigenen Angaben mehr als 30 Begegnungen live. Die übrigen der 64 WM-Spiele gibt es im kostenlosen Livestream auf „sport1.de“, wie das Medien-Unternehmen mitteilte.

Eishockey WM bei der Telekom und ProSiebenSat.1

Als Kommentator ist Bastian Schwele mit Experte Rick Goldmann im Einsatz, Moderatorin ist Jana Wosnitza. Ein umfangreiches Programm zur Eishockey-WM bietet zudem die Telekom den Kunden des Senders MagentaSport. Moderator ist Sascha Bandermann, Alexander Kunz kommentiert.

Im kommenden Jahr werden die WM-Spiele bei anderen TV-Sendern ausgestrahlt. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich die Rechte dafür mit einem Sub-Lizenz-Vertrag von der DOSB New Media gesichert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das über mehrere Jahre laufende Rechtepaket beinhaltet demnach bis zu 29 Spiele. Alle Begegnungen der WM 2024 in Tschechien zeigt der Online-Anbieter Sportdeutschland.TV, der zu DOSB New Media gehört.

