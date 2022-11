Faszination Star Trek: Kalkofe und Rütten in „Filmtalker“ Folge 4

Anzeige

„Filmtalker“ Lutz van der Horst bespricht heute „Die Faszination Star Trek“ und fragt mit seinen Tele-5-Kollegen Oliver Kalkofe und Peter Rütten die Frage: Was macht die Serie zum Kult?

Lebe lang und in Frieden: Der Vulkaniergruß ist Milliarden von Menschen ein Begriff. Seit über 50 Jahren begeistern die Charaktere des „Star Trek“-Universums SciFi-Fans weltweit. Die Originalserie gilt als medialer Wegbereiter der Space-Ära. Heute ist „Star Trek“ Kult und eine der erfolgreichsten Unterhaltungsmarken überhaupt. Im Gespräch mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten erklärt Lutz van der Horst die Faszination hinter dem Star Trek-Kosmos. Rütten kann zwischenzeitlich nicht mehr an sich halten, so sehr nimmt ihn diese Folge mit, wie dieser Clip belegt:

Pinkelpause beim „Star Trek“-„Filmtalker“

DIGITAL FERNSEHEN hat mit Lutz van der Horst über seine Sendung und auch explizit diese „Star Trek“-Folge gesprochen.

„Ich habe mir in Höchstgeschwindigkeit erstmal alle Filme reingezogen. In der Folge geht es trotzdem sehr oft darum, dass ich kein Fachmann bin. Das Schlimmste, was man machen kann – gerade bei Trekkies – ist, dass man behauptet, man wüsste, worum es geht.“ Und weiter:

„Kalkofe ist aber ja ein totaler Crack. Dadurch ist die Sendung dann auch sehr lustig, denn in dieser Folge machen wir natürlich ein Quiz und Peter Rütten hat mehr Punkte abgesahnt, was auch einfach daran liegt, dass ich hier die Regeln bestimmen kann.“

In den weiteren Filmtalker“-Episoden wird es dann noch um Fragen wie „Sind Serien die besseren Spielfilme?“ und „Gibt es gute Fortsetzungen?“ gehen.

