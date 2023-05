Kostenlos-Pläne von Sky fallen ins Wasser: Formel-1-Rennen in Imola abgesagt

Anzeige

Die Formel 1 hat das Rennen in Imola wetterbedingt abgeblasen: Das hat auch für Sky und vor allem deren Pläne, den Grand Prix kostenlos bei Youtube zeigen zu wollen, weitreichende Folgen.

Zunächst gefährdeten starke Regenfälle in Imola das fünfte Rennen der noch jungen Formel 1 Saison, mittlerweile herrscht Gewissheit. Der Große Preis der Emilia Romagna ist abgesagtund damit auch alle geplanten Live-Übertragungen von Sky von dort.

Um der Fanbegeisterung und einem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen, hatte sich Sky eigentlich dazu entschlossen, die Live-Rennen und die exklusive Sky Berichterstattung aus Imola und Budapest kostenfrei über skysport.de sowie über die Sky Sport App und im Sky Sport YouTube-Kanal zugänglich zu machen. DIGITAL FERNSEHEN spekulierte zuerst darauf und behielt damit später auch Recht. Damit möchte Sky bei ausgewählten Rennen allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich von der Faszination Formel 1 und der hochwertigen Berichterstattung bei Sky zu überzeugen. Vier Free-to-air-Übertragungen sind dem Pay-TV-Anbieter per TV-Vertrag vorgegeben.

Was wird nun aus den geplanten Kostenlos-Übertragungen zweier Formel-1-Rennen von Sky?

Der Plan, zunächst zwei Rennen davon bei Youtube kostenlos zu zeigen, wird durch die Absage nun erst einmal zurückgeworfen. Denn einen Ersatztermin nannte die Formel 1 zunächst nicht, Sky könnte daher gezwungen sein, andernorts ein zweites Youtube-Rennen umzusetzen, weil es nicht ausgeschlossen scheint, dass der Emilia Romagna GP ersatzlos gestrichen wird.

Can’t enjoy the ride: Die erste Formel 1 Kostenlos-Übertragung auf Yotube fällt ins Wasser. © Sky Deutschland

Die Live-Übertragungen der Formel 1 auf Sky Sport F1 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Magerer Ersatz für Bestsandskunden Indy 500 Qualifying Days

Auch Formel 2, 3 sowie der Porsche Super Cup können nicht stattfinden. Folgende TV-Termine sind der klägliche Rest vom Motorsport-Wochenende bei Sky Sport F1, der noch übrig bleibt:

Samstag, 20. Mai:

20.30 – 0 Uhr: NTT IndyCar Series – Qualifying Indy 500

Sonntag, 21. Mai:

20 – 21 Uhr: NTT IndyCar Series – Top 12 Qualifying Indy 500

21 – 22 Uhr: NTT IndyCar Series – Last Chance & Final 6 Qualifying Indy 500

Dienstag, 23. Mai:

20 – 21 Uhr: NTT IndyCar Series – Highlights: Qualifying Days Indy 500

Das eigentliche Traditionsrennen in Indianapolis findet erst am 28. Mai. Doch auch bei den geplanten Übertragungen von den Indy 500 Qualifying Days gilt es, Vorsicht walten zu lassen bzw. „Angaben ohne Gewähr“. Denn auch in den Vereinigten Staaten sind die ersten Trainingsessions starken Regenfällen zum Opfer gefallen.

Bildquelle: df-sky-formel-1-2023: Sky Deutschland

Motorsport-Rennstrecke-Formel-1: © learchitecto - Fotolia.com