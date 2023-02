Formel 1 Testfahrten bei Sky: Alle TV-Termine

Anzeige

Die Formel 1 steht kurz dem start in die Saison 2023, aber erst einmal stehen noch die Testfahrten an: DIGITAL FERNSEHEN verrät alle Details zu den Übertragungen bei Sky Sport F1.

Anzeige

Am Donnerstag, den 23. Februar, geht es früh morgens um 8 Uhr auf dem Formel-1-Sender von Sky los. Dann starten die ersten Testfahrten in Bahrain, wo auch der erste Grand Prix am 5. März stattfindet. Ab 12.15 Uhr folgt eine Live-Pressekonferenz mit den Fahrern um den einzigen deutschen Piloten Nico Hülkenberg, um 12.45 Uhr folgen die Teamchefs. Um 13.15 Uhr folgt die zweite Session. Im Laufe des Tages zeigt Sky Sport F1 auch Wiederholungen. Am Freitag und Samstag geht es mit den gleichen Sendezeiten weiter.

Auf Sky Sport UHD oder Sky Sport News sind zunächst keine Übertragungen der Formel-1-Testfahrten vorgesehen, wobei letzterer Sender sicherlich in seinen Nachrichten-Schienen auf die Sessions eingehen wird. Hier ein Trailer zur Einstimmung auf die neue Saison. Darüber hinaus hat Sky für seinen Formel-1-Kanal auch noch einmal die Berichterstattung zu einer weiteren Rennserie ausgebaut. Mehr dazu im separaten Artikel vom Montagmorgen.

Formel 1 legt am Donnerstag bei Sky los

Zwei Wochen vor dem Start der Saison in der Formel 1 hat der Pay-TV-Sender Sky derweil immer noch keinen Partner für vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen gefunden. Es sei noch keine Entscheidung gefallen, hieß es bei Sky auf Anfrage. Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die wichtigste Motorsportserie. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein.

Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Königsklasse des Motorsports. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen gezeigt, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden.

Erster GP am 5. März

Findet Sky keinen Free-TV-Partner, gäbe es theoretisch noch andere Möglichkeiten, die Vereinbarung mit der Formel 1 zu erfüllen. Denkbar wären frei empfangbare Übertragungen im Internet über die eigene Internetseite, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits im Herbst 2022 erläuterte. Dann könnte Sky jedoch kein Geld für eine Sub-Lizenz kassieren.

Lesen Sie zu diesem Thema bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel aus der vergangenen Woche: „Formel 1: Warum nur ein Free-TV-Partner für Sky?“.

Mit Material der dpa

Bildquelle: sky-formel-eins: Sky Deutschland