Heute: Sky-Sport für EM-Muffel

Seit dieser Saison überträgt Sky Deutschland die „Wanda Diamond League“ live. Heute steht der vierte von zwölf Terminen der Saison an.

Am heutigen Donnerstag findet das vierte Meeting der „Wanda Diamond League“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) in Oslo statt. Wer also nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der UEFA EURO 2020 weiter Leistungssport mit Beteiligung Deutscher sehen will: heute treten in der norwegischen Hauptstadt Athletinnnen und Athleten in 13 Wettbewerbsdisziplinen an.

Dabei finden bei den Männern Wettbewerbe im Stabhochsprung, Dreisprung, Diskuswurf sowie über 200 m 400 m Hürden, 3000 m und die Meile statt. Bei den Frauen über 100 m, 400 m Hürden, 800 m, 5000 m, im Speerwurf und im Weitsprung. Dazu kommen noch die 100 m der Para-Sprinter.

Sky beginnt startet heute ab 20 Uhr die Liveberichterstattung auf Sky Sport 3, kommentieren werden das Meeting Karsten Petrzika und Dennis Baier. Teilnehmende Deutsche sind Christin Hussong im Speerwurf und Katharina Trost über 800m, sowie Martin Heß im Dreisprung und Constantin Preis über 400m Hürden. Auch die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo nimmt am Meeting teil. Auf Sky sind die Übertragungen der Diamond-League zum Beispiel mit Sky Q und dem Sport Paket oder auch über Sky Ticket zu empfangen.