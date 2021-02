Hochklassiger Bundesliga-Ersatz: Liverpool – Man City heute live bei Sky

Anzeige

Premier League-Kracher anstatt Bundesliga-Abstiegskampf: Sky hat gleich erstklassigen Ersatz für das abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen parat – für Sky-Q-Kunden sogar in UHD.

Das Spiel der Spiele in England: Um 17.30 Uhr wird der Premier-League-Hit zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und Pep Guardiolas Manchester City live auf Sky Sport 1 übertragen. Exklusiv für Sky-Q-Kunden gibt es das Spiel auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD.

An der Liverpooler Anfield Road muss der Gastgeber heute fast schon gewinnen. In der Tabelle liegt man nach einem enttäuschenden Start ins Jahr 2021 mittlerweile nur noch auf dem vierten Rang, sieben Punkte hinter dem heutigen Gegner. Das heißt, bei einem Sieg ist man wieder auf vier Punkte herangerückt an Man City. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass der Rivale der letzten Jahre auch auf ganze 10 Punkte enteilen könnte. Zieht man in Betracht, dass Manchester City ein Spiel weniger als Liverpool absolviert hat, wäre dies wohl gleichbedeutend mit einem Aus im Meisterschaftsrennen.

Es scheint also alles angerichtet für einen echten Kracher. Auch wenn Fans des gepflegten Bundesliga-Abstiegskampfs heute auf ein anderes Mal vertröstet werden müssen.

FC Liverpool – Manchester City, Sonntag, den 7. Februar, 17.30 Uhr live und exklusiv auf Sky.