MagentaTV: Neue Discovery-Sender und mehr UHD

Discovery und Telekom verlängern ihre Partnerschaft und bauen sie sogar aus. Neben sämtlichen Discovery Sendern für MagentaTV geht es auch um zusätzliche Streamingrechte sowie Live-Sport in UHD.

Die Kooperation von Discovery und Deutsche Telekom geht weiter: DMAX, TLC und Eurosport 1 stehen Kunden mit MagentaTV bereits jetzt in SD und HD zur Verfügung. Seit heute ist Home & Garden TV zusätzlich auch in HD Qualität zu sehen. Zukünftig sollen zudem alle anderen Kanäle von Discovery Deutschland ins Repertoir von MagentaTV kommen. Nötig ist dafür das Zusatzpaket BigTV. In ihm enthalten sind Discovery Channel, Animal Planet und Eurosport 2 – je in SD und HD.

Laut der Vereinbarung der beiden Unternehmen sind bei allen Sendern die OTT- und Streaming-Rechte enthalten. Neben dem linearen Angebot von MagentaTV sollen zusätzliche Optionen möglich sein: so etwa festplattenbasierte Aufnahmen, Instant Restart, Replay TV und zeitversetztes Sehen.

Mehr Live-Sport in UHD

Außerdem planen Discovery und Telekom gemeinsam mehr Inhalte in UHD. Neben VoD-Inhalten von Discovery will man weitere Sportevents live in UHD präsentieren. Ein Discovery-Sprecher konnte DIGITAL FERNSEHEN vorerst nur die French Open bestätigen. Das Tennisturnier wird jedoch bereits jährlich in UHD ausgestrahlt. Mit weiteren Veranstaltern sei man über UHD-Übertragungen im Gespräch. Discovery verfüge zwar prinzipiell über die nötige Infrastruktur für verschiedene Turniere. Doch es liege auch an den Möglichkeiten der Veranstalter: UHD eigne sich vor allem für gesetzte Spiele mit konstanter Kameraeinstellung, bei agileren Sportarten sei das schwieriger umsetzbar. Insofern wird der Wintersport vorerst wohl noch nicht in Ultra High Definition zu sehen sein. Es bleibt abzuwarten, welche Sportevents im neuen Jahr hinzukommen.