Metalkonzert-Reihe bei 3sat mit Slipnot, Sepultura, Metallica und vielen mehr

3sat lässt es krachen: Unter anderem mit Dokus über das Wacken-Festival und der Erstausstrahlung von „30 Years of British Steel – Live in Hollywood“. Auch die Altmeister von Judas Priest sind dabei.

Auch wenn „Wacken“, wie das zu den größten Metal-Festivals der Welt zählende Event abgekürzt genannt wird, in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden kann, kommen Metal-begeisterte Festival-Gänger im TV und online dieses Jahr voll auf ihre Kosten. Neben MagentaTV hat nun auch 3sat ein (Wacken-Ersatz-)Sonderprogramm angekündigt.

In der Woche, in der die Metal-Fans traditionell in Wacken auf den Äckern feiern würden, zeigt 3sat die Konzerte „30 Years of British Steel – Live in Hollywood“ von Judas Priest und „Day of the Gusano“ der Band „Slipknot“ erstmals im deutschen TV. Beide wären dieses Jahr in Wacken Headliner gewesen. Außerdem sind zwei Dokumentarfilme über das weltweit größte Heavy-Metal-Festival zu sehen.

Ebenfalls im Programm: Konzerte von Sepultura, Korn und Metallica. Bis auf das von Metallica sind alle Konzerte bereits ab 26. Juli online bei 3sat.de und ZDFkultur abrufbar, das TV-Programm startet am Montag, 27. Juli, und endet mit einem Konzertabend am Samstag, 1. August, ab 20.15 Uhr.

Hartgesottene Festivalgänger können sich also schon einmal an den Zeltaufbau im Garten machen. Hier das 3sat-Programm im Überblick:

Montag, 27. Juli

0.45 Uhr: Wacken – Der Film. Louder than Hell, Dokumentarfilm von Norbert Heitker, Deutschland 2014

2.15 Uhr: Metallica: S&M, The Berkeley Communiy Theater, Berkeley (USA), 1999

Samstag, 1. August:

20.15 Uhr: Judas Priest: 30 Years of British Steel – Live in Hollywood, The Seminole Hard Rock Arena, Hollywood, Florida, USA, 2009 (Erstausstrahlung)

21.30 Uhr: Korn: Live at Montreux, Auditorium Stravinski, Montreux, Schweiz 2004 (Erstausstrahlung)

22.30 Uhr: Slipknot: Day of the Gusano Centro Dinámico Pegaso, Toluca, Mexiko, 2015 (Erstausstrahlung)

23.45 Uhr: Sepultura & Les Tambours du Bronx: Alive at Rock in Rio Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil, 2013 (Erstausstrahlung)

1.30 Uhr: Wacken – Der Film. Louder than Hell Dokumentarfilm von Norbert Heitker, Deutschland 2014

2.55 Uhr: Full Metal Village Dokumentarfilm von Sung-Hyung Cho, Deutschland 2007