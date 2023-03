RTL holt Football-Experten von ProSieben für NFL-Übertragungen

Anzeige

RTL hat für seine NFL-Übertragungen Jan Stecker von ProSieben als Moderator verpflichtet. Das bestätigte Programm-Geschäftsführer Stephan Schmitter der „FAZ“. Kommen auch noch „Coach“ Esume und „Icke“ Domisch?

Zum Team von RTL gehören nach seinen Angaben außerdem die Ex-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer sowie Alex von Kucz­kowski. Stecker sowie die Experten Kuhn und Vollmer hatten in den vergangenen Jahren für ProSieben gearbeitet. „Das ist unsere ‚Starting Four'“, sagte Schmitter: „Aber da Football ja von großen Teams gespielt wird, werden auch wir unsere Mannschaft in den nächsten Wochen noch deutlich ausbauen.“ Es kann also gut sein, dass neben Kuhn und Vollmer noch weitere Kandidaten den Weg vom „ran“-Football-Team von ProSieben zu RTL finden.

Ist das NFL-Trio um Jan Stecker der Anfang einer Wechsel-Welle von ProSieben zu RTL

Das ehemalige „ran“-Football-Team von ProSieben, dass sich beim Super Bowl 2023 teilweise unter Tränen verabschiedete: v.l.: Björn Werner; Christoph „Icke“ Dommisch; Jonas Friedrich; Roman Motzkus; Carsten Spengemann; Patrick Esume; Jan Stecker; Uwe Morawe; Mattis Oberbach. Mit Stecker ist eine zentrale Figur nun den NFL-Weg von ProSieben zu RTL gegangen. Folgen Weitere? © ProSieben/Benjamin Kis

Die RTL-Gruppe hatte sich im Vorjahr überraschend ein umfangreiches Rechtepaket der amerikanischen Profiliga NFL gesichert und dabei ProSieben ausgestochen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die Kölner Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben ab der kommenden Saison rund 80 Liveübertragungen pro Saison. (dpa/bey)

