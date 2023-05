Das Sportrechte-Portfolio von ServusTV Deutschland im Jahr 2023

Anzeige

Keine Spur von Senderabschaltung: Auch dieses Jahr steht bei ServusTV Deutschland und ServusTV On wieder ganz im Zeichen des Sports. Folgende Sportevents vom mittlerweile obligatorischen Motorsport über Fußball und Golf bis hin zu gleich mehreren Tennisturnieren sind 2023 zu sehen.

Alle Sportdisziplinen bei ServusTV Deutschland:

MotoGP: Die Königsklasse des Motorradsports feiert 75 Jahre MotoGP™ mit der längsten Saison aller Zeiten! ServusTV Deutschland präsentiert alle 17 noch ausstehenden Rennwochenenden bis zum packenden Finale am 26. November live im Free-TV sowie bei ServusTV On. Für spannungsgeladene Bilder sorgen die MotoGP-Fahrer – Livekommentar, Einordnungen und Hintergründe bietet ServusTV Deutschland mit seinem kompetent besetzten Expertenteam.

Tennis: Tennisfans können sich freuen: Ab Juni zeigt ServusTV Deutschland die beliebten ATP- und WTA-Turniere in Stuttgart und Berlin. Mit den Boss Open (12. bis 18. Juni) und den bett1open (19. bis 25. Juni) stehen hochkarätige Partien mit den Weltstars der Tennisszene auf dem Programm. ServusTV Deutschland ist zudem erneut offizieller Free-TV- und Medienpartner der Hamburg European Open und sichert sich damit auch 2023 die Übertragungsrechte für das größte und traditionsreichste Turnier Deutschlands. Der Sender zeigt das WTA-250er-Turnier und das ATP-500er-Event ab dem 24. Juli live und exklusiv im Free-TV. Die ersten Hauptfeld-Aufschläge der Damen sind bereits ab dem 23. Juli live bei ServusTV On zu sehen.

Auch Tennis ist mittlerweile elementarer Bestandsteil des Sport-Portfolios: Die Boss Open sind auch 2023 bei ServusTV zu sehen (Bild: © Paul Zimmer)

Superbike-WM: An zwölf Wochenenden rund um den Globus überträgt ServusTV Deutschland alle Rennen der WorldSBK™ und berichtet mit Interviews, News und Hintergründen live im Free-TV. Den Zuschauer erwartet eine gut 90-minütige Live-Übertragung, in der die Experten Stefan Nebel und Sandro Cortese die Hintergrundgeschichten der Fahrer und Helden des Motorradsports, sowie detaillierte Analysen aus der Superbike World Championship näherbringen.

Fußball-Freundschaftsspiele: Wie bereits in den Vorjahren wird ServusTV Deutschland auch 2023 eine Auswahl spannender Freundschaftsspiele namhafter Clubs im Free-TV zeigen. Nähere Informationen zu den Begegnungen werden noch bekanntgegeben.

World Rally Championship (WRC): Auch in diesem Jahr werden alle Stationen der WRC-Saison im kostenlosen Livestream bei ServusTV On gezeigt, die Powerstages zeigt ServusTV Deutschland zeitversetzt im Free-TV. Eine Übersicht, wann welche Rallys live im TV oder im Stream übertragen werden, gibt es hier.

DTM Live auf ServusTV On

DTM 2023: ServusTV Deutschland zeigt die Highlights der insgesamt acht Eventwochenenden jeweils am Samstag und Sonntag. Das Rechtepaket umfasst alle Verbreitungswege und schließt die Live-Übertragung der DTM bei ServusTV On sowie die Highlights der DTM im Free-TV mit ein. Die deutschen Zuschauer erwarten jeweils packende 50 Minuten mit den größten Highlights bereits kurz nach Ausgang der Events. Bei ServusTV On können Fans die komplette DTM live mit englischem Kommentar sowie die ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany live verfolgen. Alle Details zur DTM bei ServusTV gibt es hier.

Golf: Die LIV Golf League geht bei ServusTV On in eine weitere Saison. ServusTV Deutschland hat die Rechte an der hochklassigen Golf-Serie im DACH-Raum für 2023 verlängert und überträgt alle 14 Tour-Stopps mit englischem Original-Kommentar im kostenlosen Livestream bei ServusTV On. Highlight-Features werden auf der Video- und Streaming-Plattform ebenfalls verfügbar sein.

Enduro: Was 2018 als die World Enduro Super Series begann, wurde aufgrund des Erfolgs 2021 als FIM Hard Enduro-Weltmeisterschaft fortgesetzt. Während der drei Renntage müssen sich die Fahrer in den Disziplinen Endurocross, Urban und Hard Enduro beweisen, um sich den ersten Platz zu sichern. ServusTV Deutschland zeigt die Highlights der Hard Enduro Series.

Mehr Sport bei ServusTV Deutschland und ServusTV On:

FIM EWC: ab dem 16. Juni live bei ServusTV On

FIM SPEEDWAY Grand Prix: ab 13. Mai Highlights bei ServusTV On

Red Bull X-Alps: 11. Juni bis 23. Juni live bei ServusTV On

GKA Kite World Tour und Global Wingfoiling (GWA): Highlights bei ServusTV On

Hankook 24h Series: Highlights bei ServusTV On

World of Freesports: Highlights bei ServusTV On

Tour of Austria: Live bei ServusTV On, Highlights bei ServusTV Deutschland

UCI Mountainbike: Highlights bei ServusTV Deutschland

Quelle: ServusTV | Red.: bey

Bildquelle: df-servustv-fussball: ServusTV