Sky feiert Lothar Matthäus‘ 60. mit großer Show

Am Sonntag feiert die deutsche Fußballlegende, Weltfußballer und Sky Experte Lothar Matthäus seinen 60. Geburtstag und anlässlich dieses Tages widmet Sky ihm eine Jubiläums-Show.

Am Sonntag um 13 Uhr begrüßt der Moderator Sebastian Hellmann die langjährigen Weggefährten Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme und Armin Veh im Studio, um gemeinsam mit Lothar Matthäus seinen Geburtstag zu feiern und auf die letzten Fußballjahrzehnte zurückzublicken.

Außerdem sind zahlreiche Schalten mit Gratulanten geplant. Darunter „der Kaiser“ Franz Beckenbauer, der mit Matthäus 1990 mit der Fußball-Weltmeisterschaft den größten Triumph seiner Fußballer-Karriere feiern konnte. Zugeschaltet werden auch die Töchter Viola und Alisa. Zudem wird es Grußbotschaften von Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Boris Becker, Gunnar Solskjaer, Guiseppe Bergomi oder auch Andreas Herzog geben.

„Lothar – eine Legende wird 60“ wird am Sonntag um 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt. Parallel ist die Sendung auch im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de verfügbar. Im Free-TV wird die Geburtstags-Show um 17 Uhr auf Sky Sport News wiederholt.

Vor der Show zeigt Sky Sport am Sonntag zwei weitere Formate mit Lothar Matthäus. Um 10.30 Uhr lässt sich der Weltfußballer in „Farid – Magic Unplugged“ (Sports Edition) verzaubern. Um 11 Uhr verzaubert Matthäus die Fans mit seinen fußballerischen Fähigkeiten in „Legenden der Liga“ aus der Bundesliga Collection.

Quelle: Sky Deutschland

