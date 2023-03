Formel 1 Quoten im Sinkflug – neuer Youtube-Kanal von Sky als Free-TV-Alternative?

Anzeige

Die Formel 1 ist zur Saison 2023 ganz schön durcheinander gewirbelt worden: Was eigentlich Spannung verspricht, spiegelt sich aber nicht in den Quoten bei Rechteinhaber Sky wider. Schafft ein neuer Youtube-Kanal Abhilfe.

So hat das vergangene Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien lediglich noch 755.000 Sky-Zuschauer interessiert, was einem Einschalt-Quoten-Minus von rund 31 Prozent zum Saisonstart in Bahrain entspricht. Dort hatten noch 1,1 Millionen Formel-1-Fans eingeschaltet. Lediglich 3,6 Prozent Marktanteil konnte man nun beim Grand Prix in Jeddah am Sonntag verzeichnen.

Sky verbucht großen Zuschauerrückgang beim letztem Formel 1 Grand Prix

Da mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher die letzten beiden deutschen Zugpferde der Formel 1 abhanden gekommen sind, beziehungsweise aufs Abstellgleis gerieten und mit Nico Hülkenberg nur ein einziger, längst nicht so populärer Ersatzpilot seinen Weg zurück in den Rennzirkus fand, steht die Formel 1 – und damit auch Sky – hierzulande vor einem großen Problem.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit dieser Misere auch das Zögern potenzieller Free-TV-Partner für zusammenhängt. Wo RTL letztes Jahr noch für eine lediglich vier Grand Prix umfassende Formel-1-Sublizenz einen Millionenbetrag hingeblättert hat, fehlt Sky diese Einnahme-Quelle nun in seiner Bilanz.

Was nützt Exklusivität, wenn kaum noch einer zuschaut

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann der Pay-TV-Anbieter die Vorgabe der Formel 1, ebendiese an Anzahl an Rennen frei verfügbar anzubieten, mittels eines Livestreams auf der eigenen Homepage auch auf eigene Faust erfüllen. Das könnte für einen Teil der Rechnung auch ein Lösungsansatz sein.

Denn zum Wochenende wurde nämlich auch ein neuer dezidierte Sky Sport Formel 1 Youtube-Channel gelauncht (Anm.: Zum 1. März ging dieser zwar bereits online, am 15. März erfolgte der erste Video-Upload). Hier – wie auch unter skysport.de und in der App – könnten frei empfangbare Rennen einem breiterem Publikum zugänglich gemacht werden. Weitere Rennen im Verlauf der Saison, wenn es vielleicht spannender wird, könnten dann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch separat veräußert werden und somit noch für Einnahmen sorgen.

Highlight-Rechte konnte man zum Beispiel ja schon an Sport1 weitergeben. Vielleicht wäre der Sender ja auch noch an einer Ausweitung dieses Deals (DIGITAL FERNSEHEN berichtete am 3. März) interessiert.

