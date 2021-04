Anzeige

Auch im April zeigt Sky Q wieder Filme, Serien und Live-Sport in UHD und HDR. Zu den Highlights gehört die neue UHD-Fassung des Horrorklassikers „Der weiße Hai“, die „Matrix“-Trilogie und „Inception“.

Sky Q hat diverse Highlights im Programm für diesen Monat angekündigt. Mit der UHD-Version von „Der weiße Hai“, den Matrix-Filmen, Christopher Nolans Blockbustern „Tenet“ und „Inception“ mit Leonardo DiCaprio, den „Sherlock Holmes“-Filmen von Guy Ritchie oder auch „Der wunderbare Mr. Rogers“ mit Tom Hanks bietet die Entertainment-Plattform wahre Filmklassiker und Neuheiten in hoher Bildqualität. Darüber hinaus zeigt Sky zum Start von Sky Comedy die dreiteilige, in 12K gedrehte, Reihe „Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr“ in UHD.

Die neuen Filme auf Sky Q in UHD im April

Der wunderbare Mr. Rogers ; 25. April

; 25. April Der weiße Hai ; 11. April

; 11. April Kein Ort ohne Dich ; 15. April

; 15. April Arrival ; 19.April

; 19.April Tenet ; 23. April

; 23. April Inception ; 4. April

; 4. April Sherlock Holmes ; 5. April

; 5. April Sherlock Holmes : Spiel im Schatten; 5. April

: Spiel im Schatten; 5. April Matrix ; seit 1. April

; seit 1. April Matrix Reloaded ; seit 1. April

; seit 1. April Matrix Revolutions ; 1. April

; 1. April Wonder Woman; 30. April

