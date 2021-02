Anzeige

Auch im März hält Sky Ticket wieder neue Filme, Serien und Dokus bereit. Auch die zwei Sonderfolgen von „Euphoria“ starten dann.

Neben verschiedenen Premieren starten im März auch die beiden Sonderepisoden der HBO-Serie „Euphoria“ erstmalig auf Deutsch. Zudem geht die 15. und letzte Staffel des Serien-Hits „Supernatural“ im März mit der allerletzten Folge zu Ende. Und noch vor Ostern startet mit allen „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Hits dann ein großes Fantasy-Spektakel (DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Vortag).

Film-Highlights

Zu weiteren Filmhits, die im März exklusiv auf Sky Ticket starten, zählen die Komödie „Ode to Joy“ mit Martin Freeman und der Actionthriller „Running with the Devil“ mit Nicolas Cage und Laurence Fishburne.

Außerdem läuft dann auch der Musikfilm „The High Note – Glaub an deinen Traum“ mit Dakota Johnson und das Kriegsdrama „Thank You for Your Service“ mit Miles Teller.

Neben exklusiven Blockbustern wie „Das perfekte Geheimnis“, „Bad Boys for Life“, „Jumanji: The Next Level“, „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, „Joker“, „Once Upon A Time in… Hollywood“, „Pets 2“, oder „Trolls World Tour“ sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar.

Serien-Highlights

Auch im Serienbereich laufen nächsten Monat einige Highlights an. Auf Sky Ticket startet nicht nur die vierte Staffel des Feuerwehrhits „9-1-1“ mit Angela Bassett und Peter Krause, sondern auch die zweite Staffel des Spin-offs „9-1-1: Lone Star“ mit Rob Lowe. Das BBC-Krimidrama „Strike“ aus der Feder von „Harry Potter“-Erfinderin J.K. Rowling geht in seine zweite Staffel.

Darüber hinaus sind komplette Boxsets von Kultserien wie „Game of Thrones“, „Die Sopranos“ oder „Sex and the City“ jederzeit über Sky Ticket abrufbar. Übrigens: Gleich zwei neue Spin-offs von „Game of Thrones“ sind in Planung.

Sky Ticket Highlights im März:

Serien, Shows & Dokumentationen:

Farid – Magic Unplugged: Sports Edition S2 (1. März)

Alaska – Eisige Freiheit S1 (1. März) – Nat Geo

Savage Kingdom S4 (4. März) – Nat Geo Wild

Euphoria Special-Episoden 1 + 2 (7. März)

Titanic – Versunkene Geschichten S1 (7. März) – Spiegel Geschichte

Her Story: Bibiana Steinhaus (8. März)

Strike S2 (12. März)

Bull S5 (17. März) – 13th Street

Primal S1b (17. März) – TNT Comedy

Ausgebremst – Der 50. Geburtstag (20. März) – TNT Comedy

Das Dritte Reich in Farbe S1 (21. März) – Spiegel Geschichte

Stargate: Origins S1 (24. März) – Syfy

Das Alaska-Dreieck S1 (28. März) – Discovery

Supernatural S15 Staffel- und Serienfinale (28. März)

Baby God (30. März)

9-1-1 S4a (31. März)

9-1-1: Lone Star S2a (31. März)

Filme:

Racheakt (1. März)

Running with the Devil (5. März)

The High Note – Glaub an deinen Traum (6. März)

Domino – A Story of Revenge (8. März)

Scooby! Voll verwedelt (12. März)

All the Devil’s Men (13. März)

The Professor and the Madman (15. März)

Don’t Let Go (19. März)

Ode to Joy (20. März)

The Grudge (22. März)

Death by Friendship (24. März)

Lindenberg! Mach dein Ding (26. März)

General Commander – Tödliches Kommando (27. März)

Thank You for Your Service (29. März)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Bull S1-4 (seit 15. Februar)

Westworld S1-3 (Staffel 3 ab 21. März)

Blue Bloods S 3-4 (1. März)

U-Turn – Kein Weg zurück (2. März)

Der Pakt der Wölfe (7. März)

Tiger Team (14. März)

Galveston (16. März)

Der Sturm (21. März)

Der Herr der Ringe-Trilogie in der Special Extended Version (ab 25. März)

Der Hobbit-Trilogie in der Extended Version (ab 25. März)

Hulk (28. März)

Tanz der Vampire (30. März)