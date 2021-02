Sky entführt bald wieder nach Mittelerde

Anzeige

Zu Ostern zeigt der Pop-Up-Channel Sky Cinema Mittelerde gleich alle sechs Tolkien-Verfilmungen von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“.

Vom 25. März bis Ostermontag, 5. April öffnet Sky seine cineastischen Tore für die fantastische Welt von Mittelerde. Mit allen sechs Tolkien-Verfilmungen von Peter Jackson am laufenden Band haben Fans nicht nur die Möglichkeit, tief in die fantastische Welt von J.R.R. Tolkien einzutauchen. Denn der nicht mehr ganz so neue Pop-Up-Channel Sky Cinema Mittelerde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) zeigt die „Der Herr der Ringe“-Reihe und „Der Hobbit“-Reihe sogar in der Extended Version.

Allerdings sollte man für den großen Mittelerde-Marathon mit Frodo, Bilbo und Co. ein bisschen Zeit mitbringen. Zu der „Der Herr der Ringe“ gehören „Die Gefährten“, „Die zwei Türme“ und „Die Rückkehr des Königs“. Jeweils in der Special Extended Version bringen sie es zusammen weit auf über 11 Stunden Spielzeit. Wer diese Trilogie darüber hinaus auch noch mit der „Der Hobbit“-Saga verbinden will, braucht neben seiner Fantasy-Leidenschaft noch mehr Ausdauer. Denn die früher angesiedelte Geschichte von Bilbo Beutlin dauert in der Extended Version noch mal rund 9 Stunden. Zu der „Der Hobbit“-Reihe gehören „Eine unerwartete Reise“, „Smaugs Einöde“ und „Die Schlacht der fünf Heere“.

Der Sender Sky Cinema Mittelerde ersetzt vom 25. März bis 5. April Sky Cinema Special. Alle „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Hits sind mit Sky Q und auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.