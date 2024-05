Sky und Wow im Juni: „House Of The Dragon“ Staffel 2, „Aquaman“ u.v.m.

Wie üblich gibt es auch im Juni eine Reihe neuer Inhalte für Sky und Wow. Am spannendsten ist wohl der Start der zweiten Staffel von „House Of The Dragon“, aber auch Kino-Großproduktionen wie „Aquaman: Lost Kingdom“ sind dabei.

Wie üblich kommen auch im Juni viele neue Serien, Filme und Doku-Inhalte zu Sky und Wow. Dabei sticht ohne Frage die Premiere der zweiten Staffel zum hochwertigen „Game Of Thrones“-Spin-off „House Of The Dragon“ heraus. Insgesamt hat die erste Staffel bei vielen Zuschauern Interesse und Wohlwollen hervorgerufen. Besonders im Vergleich zur „Herr der Ringe“-Prime-Serie „Die Ringe der Macht“ konnte die erste Staffel von „House of the Dragon“ viele überzeugen, wie auch auf DIGITAL FERNSEHEN nachzulesen ist. Staffel 2 gibt ihr Premiere bei Sky und Wow am 17. Juni. Die acht neuen Episoden werden daraufhin wöchentlich veröffentlicht. Übrigens ist seit Kurzem auch der Start für die zweite Staffel von „Die Ringe der Macht“ bekannt.

„Aquaman: Lost Kingdom“ und vieles mehr

©2023 TM DC & Warner Bros. Ent. All Rights Reserved – Wie schon der Vorgängerfilm ist auch „Aquaman: Lost Kingdom“ rein visuell ein Fest

Zu den kommenden Film-Highlights im Juni bei Sky und Wow zählt sicherlich der Warner-Blockbuster „Aquaman: Lost Kingdom“. Die teure Kino-Produktion schließt eine seit vielen Jahren filmübergreifende Story-Arche im DC-Comic-Filmuniversum ab. Mit künftigen DC-Produktionen will Warner einen Neustart der Erzählung wagen. „Aquaman: Lost Kingdom“ ist ab dem 6. Juni bei Sky und Wow verfügbar. Weitere Film-Debüts bei Sky im Juni sind zum Beispiel noch die deutsche Neuverfilmung von „Das fliegende Klassenzimmer“ (ab. 15. Juni), der Horror-Erfolg „Five Nights at Freddy’s“ (ab 8. Juni) oder die deutsche Rentner-Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“ (ab 22. Juni) mit Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa.

Zudem geht am 26. Juni die deutsche Fassung der Thriller-Serie „The Sympathizer“ bei Sky und Wow an den Start mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle und „Oldboy“-Regisseur Park Chan-wook. Und nicht zuletzt kommen eine Menge Dokus wie „Geheimnisse der Jurassic-Saurier“ (ab 14. Juni) oder Crime-Inhalte wie „Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug“ (ab 27. Juni) über die Großbetrügerin Ruja Ignatova.

©CLAUSSEN+PUTZ FILMPRODUKTION GMBH | STUDIOCANAL FILM GMBH | DEGETO FILM GMBH – Wie der Titel „Enkel für Fortgeschrittene“ es schon suggeriert, ist der Film die Fortsetzung zu „Enkel für Anfänger“ (2020) mit Maren Kroymann, Barabara Sukowa und Heiner Lauterbach (v.l.n.r.) in den Hauptrollen

Alle Neustarts bei Sky und Wow im Juni:

Serien, Shows und Dokumentationen:

„Jerrod Carmichael Reality Show“ Staffel 1 (ab 1. Juni)

„Murdered: The Baby on the Beach“ Staffel 1 (ab 4. Juni)

„Traumziele Südostasiens“ Staffel 1 (ab 4. Juni)

„Reginald the Vampire“ Staffel 2 (ab 6. Juni)

„Six Silent Killings – Irlands dunkles Geheimnis“ Staffel 1 (ab 6. Juni) – Sky Original

„Tiere wie wir“ Staffel 1 (ab 7. Juni)

„Dead in the Water – Wer ermordete Peta Frampton und Chris Farmer?“ Staffel 1 (ab 13. Juni)

„Geheimnisse der Jurassic-Saurier“ Staffel 1 (ab 14. Juni)

„Mit vollem Einsatz – Die Tierärzte in den Highlands“ Staffel 3 (ab 15. Juni)

„House of the Dragon“ Staffel 2 (ab 17. Juni)

„Police Ten 7 – Auf Streife in Down Under“ Staffel 28 (ab 17. Juni)

„Alex Edelman: Just for Us“ (ab 20. Juni)

„Deadly 60 – Die gefährlichsten Tiere der Welt“ Staffel 4 (ab 21. Juni)

„Great Photo, Lovely Life – Missbrauch, Schweigen und die Suche nach Vergebung“ (ab 21. Juni)

„The Sympathizer“ Staffel 1 (ab 26. Juni) – deutsche Fassung

„Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug“ Staffel 1 (ab 27. Juni) – Sky Original

Filme:

„Die letzte Fahrt der Demeter“ (ab 1. Juni)

„Aquaman: Lost Kingdom“ (ab 6. Juni)

„Dumb Money – Schnelles Geld“ (ab 7. Juni)

„BlackBerry – Klick einer Generation“ (ab 8. Juni)

„Five Nights at Freddy’s“ (ab 13. Juni)

„Das fliegende Klassenzimmer“ (ab 15. Juni)

„Dalíland“ (ab 20. Juni)

„Enkel für Fortgeschrittene“ (ab 22. Juni)

„In voller Blüte“ (ab 24. Juni)

„Eileen“ (ab 27. Juni)

„Shark Bait“ (ab 28. Juni)