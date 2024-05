„Die Ringe der Macht“: Staffel 2 startet noch diesen Sommer

Amazon Prime Video hat jetzt offiziell das Startdatum für Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bekannt gegeben. Bleibt zu hoffen, dass die neue Staffel mehr überzeugen kann als der unausgegorene Serienstart im Herbst 2022.

Staffel 2 von „Die Ringe der Macht“ geht noch diesen Sommer an den Start. Die Erinngerungen an Staffel 1 sind noch frisch, denn es ist noch gar nicht so lange her, da sorgte die „Die Ringe der Macht“-Serie für viel Furore und Kritik. Der Milliarden-Konzern Amazon hatte erhebliche Summen in die hauseigene Produktion für seinen Streamingdienst Amazon Prime Video gesteckt. Herausgekommen war im September 2022 zwar ein technisch und handwerklich angemessen hochwertiges Produkt, das zudem wirtschaftlich ein großer Erfolg war und viele neue Prime-Abonnements generierte.

©Amazon MGM Studios – Sieben Ringe gingen an die Zwerge, die tief unter der Erde uralte Schrecken aus dem Schlaf weckten

Jedoch waren nicht zuletzt viele „Der Herr der Ringe“- und Tolkien-Fans von der insgesamt zu oberflächlichen Handlung und dem zu sehr in die Länge gezogenen Erzähltempo enttäuscht. Die Tiefe und enorme Vielfältigkeit der Tolkien-Vorlage wurde fast schon stiefmütterlich ausgeblendet und stattdessen blieb eine Menge heiße Luft übrig. Doch die Hoffnung (auf eine würdigere, bessere Fortsetzung) stirbt bekanntlich zuletzt.

Staffel 2 startet Ende August

Wer sich übrigens nochmal einen ausführlicheren Einblick in die erste Staffel von „Die Ringe der Macht“ geben möchte, kann dies auch bei DIGITAL FERNSEHEN tun. Hier gibt es umfangreiche Besprechungen der kompletten Serie vom Start bis zum Finale der ersten Staffel. Nun aber zurück zu Staffel 2. Wann geht es denn nun offiziell los? Amazon Prime Video wird Staffel 2 von „Die Ringe der Macht“ exklusiv am 29. August an den Start bringen. Ob alle Episoden der zweiten Staffel wie jüngst bei der „Fallout“-Serie in einem Rutsch veröffentlicht werden oder wie bei der ersten „Die Ringe der Macht“-Staffel im Wochenrhythmus, ist noch nicht bekannt.

Wie geht es bei „Die Ringe der Macht“ weiter?

©Amazon MGM Studios – In Staffel 2 geht es hoffentlich etwas rasanter zur Sache als in der ersten Staffel

In der zweiten Staffel von „Die Ringe der Macht“ ist Sauron zurückgekehrt. Von Galadriel vertrieben, ohne Armee und ohne Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher nun auf seine eigene Gerissenheit verlassen. Er muss nicht nur seine Kräfte wieder erlangen, sondern auch die Erschaffung der Ringe der Macht beaufsichtigen, die es ihm ermöglichen werden, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden. Die neue Staffel baut auf den visuellen Ansprüchen der ersten Staffel auf. Dabei sollen alle Völker Mittelerdes – Elfen und Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Harfüße – auf die ein oder andere Art mit dem dunklen Schrecken konfrontiert werden.