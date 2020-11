„Tenet“ in 4K HDR: Neues auf Rakuten TV im Dezember

Anzeige

Neue Filme und Serien auf Rakuten TV im Dezember, darunter „Tenet“ und weitere in 4K HDR. Ein Überblick.

Das neueste Werk von Christopher Nolan wartet mit einer komplexen Story und viel Action auf. Tenet (4K HDR) bietet beeindruckende Bilder mit den Hauptdarstellern John David Washington und Robert Pattinson. (Lesen Sie hier ein Pro und ein Contra zu „Tenet“ von der Digitalfernsehen-Redaktion.)

The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone ist dagegen ein alter Film, der sich jedoch in neuem Gewand präsentiert. Francis Ford Coppola hat Teil 3 seiner „Der Pate“-Reihe einen neuen Anfang und ein neues Ende verpasst, um endlich seine ursprüngliche Vision des Films zu realisieren.

Noch Ende November kommen folgende Inhalte zu Rakuten TV

Break Point: A Davis Cup Story (26. November – Free-Bereich)

(26. November – Free-Bereich) Out of Play: Der Weg zurück (26. November)

(26. November) Guns Akimbo (27. November)

(27. November) Lucy in the Sky (27. November)

(27. November) Des (29. November – Starzplay)

Neu auf Rakuten TV im Dezember

3. Dezember

Takeover – Voll Vertauscht (Comedy, Coming-of-Age – mit Roman Lochmann, Heiko Lochmann)

Als sich die beiden Teenager Danny und Ludwig zufällig im Freizeitpark über den Weg laufen, stellen sie fest, dass sie fast identisch aussehen. Sie beschließen die Rollen zu tauschen und lernen bei dem Experiment unerwartet viel über sich selbst.

Billie und Pete Stanton entkommen während ihres Familien-Skiurlaubs in den Alpen nur knapp einer Lawine. Die Erfahrung lässt die beiden ihre Leben und Gefühle füreinander neu bewerten.

4. Dezember

Fatman (Action, Comedy, Fantasy – mit Mel Gibson, Walton Goggins)

Für den Weihnachtsmann läuft es aktuell nicht gut: Um sein scheiterndes Geschäftsmodell zu retten, muss er mit dem US-Militär kooperieren. Und dann setzt auch noch ein enttäuschtes Kind einen Auftragskiller auf ihn an…

Robert Bilott, eigentlich ein langjähriger Unternehmensanwalt, nimmt den Fall eines Farmers an, dessen Tiere verendet sind. Er reicht Klage gegen ein bekanntes Chemieunternehmen ein und deckt so langjährige Umweltverschmutzung und die Verbreitung krebserregender Stoffe auf.

8. Dezember

Antebellum (Drama, Horror, Mystery – mit Janelle Monáe, Eric Lange)

Bestseller-Autorin Veronica Henley ist in einer schrecklichen Parallelwelt gefangen. Um das Rätsel zu lösen und zu entkommen, muss sie alles in Frage stellen: ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Der Film beschließt die Geschichte des Paten Michael Corleone, der versucht sein kriminelles Imperium in legale Geschäfte umzuwandeln. Regisseur Francis Ford Coppola hat seinem Werk einen neuen Anfang und ein neues Ende verpasst sowie einige Szenen und Shots neu arrangiert und so den Film kreiert, der ihm von Anfang an vorschwebte.

10. Dezember

Captive State (Action, Horror, Sci-Fi – mit John Goodman, Ashton Sanders)

Ein Jahrzehnt nach der Besetzung durch Außerirdische leben die Menschen in geschlossenen Zonen und werden von ihren Besatzern kontrolliert und überwacht. In einem Arbeiterviertel in Chicago regt sich jedoch Widerstand.

Ben verbringt den Sommer bei seinem Vater in einer kleinen Küstenstadt, um in der örtlichen Marina zu arbeiten. Bald steht er jedoch vor einem viel größeren Problem: Nebenan zieht eine uralte Hexe ein, die Jagd auf Kinder macht.

17. Dezember

Tenet (Action, Sci-Fi – mit John Davind Washington, Robert Pattinson) in 4K HDR

Ein namenloser CIA-Agent wird von einer mysteriösen Agentur namens Tenet rekrutiert, um einen russischen Oligarchen davon abzuhalten, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Um die kommende Bedrohung zu verhindern, lernt er die Zeit umzukehren.

Tessa und Hardin können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Als aber Tessa bei ihrem Praktikum den charmanten Finanzexperten Trevor kennenlernt, entbrennt zwischen den beiden Männern ein heißer Kampf um Tessa.

Nachdem er der quirligen Annie begegnet, beschließt der notorische Dieb Tom Carter sein Leben zu ändern und sich dem FBI zu stellen, um eine möglichst kurze Haftstrafe abzusitzen. Jedoch gerät er an zwei skrupellose Agenten, die ihn aufs Kreuz legen wollen.

18. Dezember

Tesla (Biografie, Drama – mit Ethan Hawke, Eve Hewson)

Der Film erzählt die Geschichte des brillanten Wissenschaftlers Nikola Tesla, der sich mit seinem Erfinderkollegen Thomas Edison in einem Wettstreit um das vermeintlich richtige Stromsystem befindet.

In dieser Neuinterpretation der Peter-Pan-Geschichte gelangen die abenteuerlustige Wendy und ihre Brüder auf die Insel, auf der Kinder nie erwachsen werden. Jedoch entdecken sie bald nicht nur den Grund dafür, sondern auch weitere Geheimnisse der Insel.

Neu bei Starzplay (SVOD)

6. Dezember

Power Book II: Ghost (1. Staffel)

Die Serie folgt Tariq St. Patrick, der das Erbe seines Vaters, einem New Yorker Drogenbarons, ablehnt und versucht seinen eigenen Weg zu gehen.

Neu im Free-Bereich (AVOD)

1. Dezember

Like Crazy

Film erzählt die Geschichte eines britisch-amerikanischen Paares, das durch äußere Umstände getrennt wird.