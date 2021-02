Diese TV-Shows sollte man nicht mit der Familie schauen

Anzeige

Eine Studie der englischen Seite OnBuy.com warnt: Diese TV-Shows sollte man laut Fans lieber nicht mit der Familie schauen.

Pikante Szenen in Fernsehsendungen können unter Umständen schnell peinlich werden. Zumindest dann, wenn man sie gemeinsam mit seinen Kindern oder umgekehrt mit seinen Eltern gemeinsam schaut. OnBuy.com hat aus diesem Grund 3255 Zuschauerinnen und Zuschauer befragt, welche Shows man lieber nicht im Kreise der Familie sehen sollte.

Die Liste wird angeführt von der Hulu-Serie „Normal People“. Das College-Drama begleitet zwei Teenager beim Aufwachsen und zeigt viele intime Momente. In Deutschland ist die Serie über Starzplay verfügbar. 83 Prozent der Befragten gaben in der Studie an, es zu peinlich zu finden, „Normal People“ mit der Familie zu schauen.

Auf Platz 2 landet der Netflix-Hit „Bridgerton“. Die Historienserie wirft einen Blick auf die britische High Society im 19. Jahrhundert und geizt dabei nicht mit Sexszenen. Das HBO-Erfolgsformat „Game of Thrones“ galt derweil lange Zeit als Nummer 1, wenn es um die Zurschaustellung von Sex und Gewalt ging. Inzwischen wurde das Fantasy-Epos allerdings offenbar, wie man an der OnBuy-Studie sehen kann, nicht nur von „Normal People“ und „Bridgerton“ überholt, sondern auch von „Orange is the New Black“ und „Sex Education“.

Die „peinlichsten“ Serien im Überblick

TV Show „Zu peinlich für die Familie“, sagen… Normal People 83% Bridgerton 81% Orange is the New Black 78% Sex Education 75% Game of Thrones 73% Big Mouth 72% The Inbetweeners 70% Pose 69% It’s a Sin 67% Skins 67% Euphoria 66% Secret Diary of a Call Girl 64% You 62% American Horror Story 61% Fleabag 60% Girlfriends 58% Insatiable 56% Outlander 53% Sex and the City 51% The End of the F***ing World 50%