Episodenplan steht: „Ringe der Macht“ geht „House of the Dragon“-Finale aus dem Weg

Die heiß ersehnte Amazon-Originalserie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ startet mit einer Doppelfolge auf Amazon Prime. Die erste Staffel wird dort noch vor dem „House of the Dragon“-Finale enden.

Premiere: Amazon Prime Video stellt im Stream die ersten beiden Folgen der brandneuen „Herr der Ringe“-Serie hierzulande am 2. September ab 3 Uhr morgens bereit. Im Anschluss wird jede Woche eine weitere Folge der verbleibenden sechs Episoden veröffentlicht. Der Serienstart mit einer Doppelfolge ist dabei pure Kalkulation. So soll nämlich eine Überschneidung des Staffelendes von „Die Ringe der Macht“ mit dem der „Game of Thrones“-Prequelserie „House of the Dragon“ (HBO) vermieden werden. „House of the Dragon“ ist in Deutschland ab dem 22. August auf Sky verfügbar. Das „House of the Dragon“-Finale steigt am 23. Oktober (linear).

„Ringe der Macht“-Staffelende eine Woche früher als Finale von „House of the Dragon“

„Die Ringe der Macht“ widmet sich der Vorgeschichte zu Tolkiens weltberühmter „Der Herr der Ringe“-Buchtrilogie. Ereignisse, die bereits im Prolog des ersten „Der Herr der Ringe“-Bandes „Die Gefährten“ angerissen wurden, werden in der Amazon-Serie nun ausführlicher erzählt. Wie schmiedete Sauron den einen Ring? Und wie entstanden die anderen Ringe der Macht, die einst den Elben, den Zwergen und den Menschen gehörten. Die erste Schlacht der freien Völker Mittelerdes gegen Sauron wird hier wohl ebenfalls gezeigt.

Welchen Zeitraum die Serie in Tolkiens Mittelerde-Chronik genau umfassen wird, ist noch unklar/ „Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Womöglich reicht die Erzählung von „Die Ringe der Macht“ sogar noch weiter zurück in der Geschichte Mittelerdes, zum Beispiel bis zum Aufstieg und Fall Númenors (Das Menschen-Königreich der Vorfahren Aragorns und Isildurs). Genaueres lässt sich aber wohl erst zum Serienstart am 2. September sagen.

Episodenplan zu „Die Ringe der Macht“ auf Amazon Prime Video:

1. Folge: 2. September

2. Folge: 2. September

3. Folge: 9. September

4. Folge: 16. September

5. Folge: 23. September

6. Folge: 30. September

7. Folge: 7. Oktober

8. Folge (Staffelfinale): 14. Oktober

Bildquelle: Der Herr der Ringe-Serienevent 2022: Amazon