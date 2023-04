„Harry Potter“ und mehr: Max enthüllt große Serienpläne

Anzeige

Zum bevorstehenden Start des HBO Max Nachfolgers Max hat Warner Bros. diverse prominente Formate angekündigt, darunter eine Neuverfilmung von „Harry Potter“.

Ende Mai 2023 wird die Streaming-Plattform HBO Max in den USA nur noch unter dem Namen Max existieren (weitere Informationen dazu hier). Im Zuge dieser kommenden Änderung hat Warner Bros. Discovery gleich mehrere Inhalte angekündigt, die in Zukunft bei dem Anbieter zu sehen sein werden. Dazu gehört etwa ein neues „Game of Thrones“-Prequel namens „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“, basierend auf der gleichnamigen Erzählung von George R.R. Martin.

„Harry Potter“ wird für Max neu verfilmt

Für Aufsehen sorgte außerdem die offizielle Ankündigung, dass Warner Bros. für Max alle sieben „Harry Potter“-Bände von J.K. Rowling als Serie neu verfilmen wird. Laut aktuellem Plan soll die Serie dabei insgesamt über zehn Jahre hinweg laufen. Die mittlerweile umstrittene Autorin Rowling selbst wird als ausführende Produzentin mit an Bord sein. Einen Ankündigungs-Teaser gibt es hier:

Neues aus dem „The Conjuring“-Universum

Neben dem „Harry Potter“-Remake wird es offenbar bald auch ein Wiedersehen mit den Geisterjägern Ed und Lorraine Warren aus dem „Conjuring„-Universum geben. Nachdem bereits drei Kinofilme von „The Conjuring“ sowie mehrere Spin-Offs und Prequels erschienen waren, soll die Reihe nun mit einer Serie bei Max fortgesetzt werden.

Zudem wird Max eine neue „Big Bang Theory“-Serie zeigen sowie „Fixer Upper: The Hotel“, Discovery Channels „Survive the Raft“, das Max Original „Peter & the Wolf“ von Bono, „Rick and Morty: The Anime“, „Lost Women of Highway 20″, Tiny Toons Looniversity“ und „Love & Translation“.

Trailer zu „True Detective“ Staffel 4 mit Jodie Foster

In „The Penguin“ wird derweil Colin Farrell den gleichnamigen Bösewicht aus dem Batman-Universum spielen und mit „True Detective: Night Country“ steht die Rückkehr von Jodie Foster ins Thriller-Genre bevor. Einen ersten Trailer dazu kann man unten sehen. Weiterhin verweist Warner Bros. Discovery auf die kommenden Max-Formate „The Sympathizer“, „The Regime“ mit Kate Winslet, „SmartLess: On the Road“, „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ und die „Barbie Dreamhouse Challenge“.

