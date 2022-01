Peacock: Diese Serien und Filme sind zum Launch bei Sky verfügbar

Anzeige

Heute startet Peacock bei Sky, DIGITAL FERNSEHEN hat das Launch-Programm unter die Lupe genommen. Diese Inhalte sind zum Start bereits verfügbar:

Serien:

„Saved by the Bell“ 1 Staffel

„Downtown Abbey“ 6 Staffeln

„The Office“ 9 Staffeln

„Rutherford Falls“ 1 Staffel

„Keeping up with the Kardashians“ 20 Staffeln

„Mister Griffin“ 2 Staffeln

„Girls5eva“ 1 Staffel

„Doctor House“ 8 Staffeln

„Monk“ 8 Staffeln

„Chicago P.D.“ 4 Staffeln

„Chicago Med“ 5 Staffeln

„Kourtney and Kloe take the Hamptons“ 1 Staffeln

„Kloe & Lamar“ 2 Staffeln

„Rob & Chyna“ 1 Staffel

„Columbo“ 6 Staffeln (8-13)

„Botched“ 6 Staffeln

„Killer Siblings – Mörderische Geschwister“ 2 Staffeln

„Chicago Fire“ 8 Staffeln

Auswahl der Launch-Filme bei Peacock:

„The Big Lebowski“

„Gladiator“

„Kick Ass 1 & 2“

„Apollo 13“

„Lucy“ Luc Besson-Film mit Scarlet Johansson

„Cap der Angst“ mit Robert De Niro

„Shawn of the Dead“

Auf einige Schätzchen muss man derweil noch warten. An erster Stelle wäre hierbei „Battlestar Galactica“ oder auch „30 Rock“ zu nennen.

Kommenden Serien:

„The Girl in the Woods“

„MacGruber“

„Joe vs. Carole“

„Bel-Air“

„The Resort“

„30 Rock“

„Psych“

„Will & Grace“

„Battlestar Galactica“

„Bates Motel“

„Heroes“

„Below Deck“

