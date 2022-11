Prime Video: Diese Inhalte sind neu im Dezember

Anzeige

Im Dezember präsentiert Amazon Prime Video unter anderem eine neue Staffel der Action-Thriller-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“.

In der dritten Staffel erfährt Jack Ryan (John Krasinski), dass das sogenannte Sokol-Projekt insgeheim daran arbeitet, das Sowjetimperium wiederherzustellen. Ab dem 21. Dezember können alle Fans des Thriller-Formats die neuen Folgen auf der Plattform sehen. Im Bereich der Original Serien kündigt Amazon außerdem „Friedliche Weihnachten“ an. Ab dem 9. Dezember erzählt die Serie von dem chaotischen Fest einer Großfamilie. In den Hauptrollen gibt es etwa Valerie Huber, Uwe Ochsenknecht und Wayne Carpendale zu sehen.

Darüber hinaus veröffentlicht Prime Video mehrere neue Original Filme im Dezember. Dazu gehört beispielsweise der Horrorfilm „Nanny“ über eine heimgesuchte Frau aus Senegal, die nun versucht, in New York ein neues Leben zu beginnen. Ab dem 16. Dezember kann man den von Amazon als „Horrorfabel“ bezeichneten Film streamen.

Neue Serien bei Prime Video im Dezember

Promised Neverland S2: Verfügbar ab 01.12.2022

The Good Doctor S4: Verfügbar ab 01.12.2022

S.W.A.T S4: Verfügbar ab 01.12.2022

Friedliche Weihnachten S1: Exklusiv verfügbar ab 09.12.2022

PJ Masks S3-4: Verfügbar ab 16.12.2022

Tom Clancy’s Jack Ryan: Exklusiv verfügbar ab 21.12.2022

Rentnercops S5: Verfügbar ab 23.12.2022

Neue Filme

Mein Schatz, unsere Familie und ich: Verfügbar ab 01.12.2022

Naked Singularity: Verfügbar ab 01.12.2022

Christmas Tale: Verfügbar ab 01.12.2022

The Sacrifice – Um jeden Preis: Verfügbar ab 01.12.2022

My Little Pony: Pony Life S1: Verfügbar ab 01.12.2022

Your Christmas Or Mine?: Exklusiv verfügbar ab 02.12.2022

The Conjuring: Im Bann des Teufels: Verfügbar ab 02.12.2022

Appaloosa: Verfügbar ab 03.12.2022

Tatsächlich Liebe: Verfügbar ab 05.12.2022

The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten: Verfügbar ab 07.12.2022

Something From Tiffany’s: Exklusiv verfügbar ab 09.12.2022

Tom und Jerry – der Film: Verfügbar ab 09.12.2022

Hawa: Verfügbar ab 09.12.2022

Brokeback Mountain: Verfügbar ab 12.12.2022

Thale: Verfügabr ab 13.12.2022

Magnolia: Verfügbar ab 13.12.2022

Fast & Furious 9: Verfügbar ab 14.12.2022

Vigilante – bis zum letzten Atemzug: Verfügbar ab 15.12.2022

Nanny: Exklusiv verfügbar ab 16.12.2022

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Verfügbar ab 16.12.2022

About Fate: Verfügbar ab 16.12.2022

Kaltes Land: Verfügbar ab 17.12.2022

Superintelligence: Verfügbar ab 19.12.2022

One Of These Days: Verfügbar ab 19.12.2022

Homecoming: Verfügbar ab 22.12.2022

In The Heights: Verfügbar ab 23.12.2022

All My Life – Liebe, als gäbe es kein Morgen: Verfügbar ab 23.12.2022

Reiterhof Wildenstein 4: Verfügbar ab 24.12.2022

Elizabeth – Das Leben einer Königin: Verfügbar ab 25.12.2022

Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachsen: Verfügbar ab 26.12.2022

Abikalypse: Verfügbar ab 26.12.2022

Die Schnecke und der Buckelwal: Verfügbar ab 26.12.2022

Space Jam: A New Legacy: Verfügbar ab 30.12.2022

Wildcat: Exklusiv verfügbar 30.12.2022

Neue Titel zum Kaufen und Leihen

Three Thousand Years of Longing

Zum Kaufen verfügbar ab 01.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 08.12.22

Guglhupfgeschwader

Zum Kaufen verfügbar ab 08.12.22

Liebesdings

Zum Kaufen verfügbar ab 08.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 08.12.22

The Woman King

Zum Kaufen verfügbar ab 08.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 22.12.22

Der junge Häuptling Winnetou

Zum Kaufen verfügbar ab 12.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 23.12.22

After Forever

Zum Kaufen verfügbar ab 15.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 12.12.22

Halloween Ends

Zum Kaufen verfügbar ab 15.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 29.12.22

Lyle – Mein Freund, das Krokodil

Zum Kaufen verfügbar ab 22.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 05.01.22

Die Känguru-Verschwörung

Zum Kaufen verfügbar ab 26.12.22

Zum Leihen verfügbar ab 26.01.22

