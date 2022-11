Black Friday: Amazon reduziert TV-Sticks, OLED TVs Fritzboxen und mehr

Anzeige

Zum Shopping-Event Black Friday bietet Amazon zahlreiche Deals und reduzierte Preise. Die Aktion gilt allerdings nur heute.

Wenn man einen Blick auf die Black-Friday-Aktionsseite bei Amazon wirft, dann entdeckt man unter anderem den Fire TV Stick 4K zum reduzierten Preis von 24,99 Euro statt ursprünglich 59,99 Euro und den Fire TV Stick 4K Max für 34,99 Euro. Auch den Echo Dot der 5. Generation findet man unter den Amazon-Geräten mit 58 Prozent Rabatt.

Amazon verkauft reduzierte OLED TVs am Black Friday

Zudem sind auch zahlreiche Fernsehgeräte bei Amazon am Black Friday zu günstigeren Konditionen erhältlich. So kann man etwa 40 Prozent beim Kauf eines Sony XR-65A75K/P Bravia OLED TVs sparen, der heute für 1499 Euro statt 2499 Euro zu haben ist. Darüber hinaus sind beispielsweise der Samsung QLED 4K Q95T in 65 Zoll für 888 Euro, der LG 65UQ7006LB in 65 Zoll oder auch der Hisense 70A6GG in 70 Zoll und mit 4K HDR, Dolby Vision für 666 Euro verfügbar. Wer nach dem passenden Zubehör sucht, kann sich bei zahlreichen reduzierten Lautsprechern und Soundbars umsehen, darunter mit reduzierten Modellen von Bose, Denon und Philips.

Reduzierte Filme und AVM-Produkte

Auch bei den Filmen senkt Amazon am Black Friday die Preise. So gibt es Rabatte auf aktuelle Blu-ray-Titel wie Roland Emmerichs Sci-Fi-Action „Moonfall„, die Actionkomödie „Bullet Train“ mit Brad Pitt oder auch die gefeierte Groteske „Everything Everywhere All At Once„.

Überdies sei auf reduzierte Produkte von AVM verwiesen: So verkauft Amazon heute etwa die Fritzbox 7530 AX, den Fritz Repeater 1200 AX oder auch die Fritzbox 7590 zu günstigeren Preisen.

