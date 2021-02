Rakuten TV: Die Neuerscheinungen im März

Anzeige

Film-Premieren in 4K HDR Qualität, der Serienstart „The Attaché“ bei Starzplay sowie „Legende“ mit Tom Cruise im AVOD-Bereich von Rakuten TV.

Kommenden Monat serviert Rakuten TV eine diverse Auswahl an Neuerscheinungen: Darunter sind zahlreiche Filme im Cinema TVOD-Bereich – auch in 4K HDR Qualität – und Angebote beim SVOD-Abo Starzplay und im AVOD-Bereich.

Highlights bei TVOD

„Es ist zu deinem Besten“ auch in 4K HDR: Ab 11. März versuchen Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel in der Neuverfilmung der spanischen Hit-Komödie „Es por tu bien“ ihre künftigen Schwiegersöhne loszuwerden. Eine Kritik von DIGITAL FERNSEHEN zum Film gibt es hier. Deutsches Drama zeigt Rakuten TV ab 5. März in „Gott, du kannst ein Arsch sein“. Darin versuchen Frank (Til Schweiger) und Eva (Heike Makatsch) damit umzugehen, dass ihre Tochter sich nach einer Krebsdiagnose gegen die Chemotherapie entscheidet und lieber auf ein Abenteuer mit einem Zirkusjungen geht.

Am 19. März kommt dagegen Hollywood-Magie zu Rakuten TV. In „Die Magie der Träume“ versuchen die Titelfiguren von „Alice im Wunderland“ und „Peter Pan“ in einer Neuinterpretation ihrer Vorgeschichten, ihren Eltern Rose (Angelina Jolie) und Jack (David Oyelowo) über den Tod ihres ältesten Sohnes hinwegzuhelfen. Ab 18. März sieht sich hingegen der einstmalig gefeierte Kinderdetektiv Abe Applebaum der in „The Kid Detective“, mit seinem ersten „erwachsenen“ Fall, einem Mord, konfrontiert. Reichlich Action bringt ab 25. März Liam Neeson als Tom Dolan in „Honest Thief“. Als berüchtigtster Meisterdieb Bostons will er sich endlich der Polizei stellen und sein Leben umkrempeln. Jedoch wird er dabei von zwei skrupellosen FBI-Agenten über den Tisch gezogen.

Ein weiteres Highlight ist ab 1. März der deutsch-französische Film „Und morgen die ganze Welt“, über die Studentin Luisa, die sich einer Antifa-Gruppe anschließt. Auch das Regiedebüt von Moritz Bleibtreu „Cortex“ ab 25. März ist mit von der Partie. Sowie der Film „Capone“ ab 19. März über die wahre Lebensgeschichte des Gangsters Al Capone nach seiner Haftentlassung mit Tom Hardy.

Serienstart beim SVOD-Premiumdienst Starzplay

Ab 14. März startet die neue Drama-Serie „The Attaché“. Darin ziehen Avshalom, ein erfolgreicher Musiker, und seine Frau Annabelle nach Paris, weil sie als Attaché an die dortige israelische Botschaft versetzt wird. Kurz nach ihrer Ankunft werden sie jedoch von einem Terroranschlag begrüßt. Inspiriert von seinen eigenen Erlebnissen, schrieb das Multi-Talent Eli Ben-David das Drehbuch, führte Regie und übernahm auch die Rolle des Protagonisten.

Das Highlight im AVOD-Bereich ist der Fantasy-Kultklassiker „Legende“ ab 15. März. Darin begibt sich Tom Cruise als heldenhafter Waldläufer Jack auf ein Abenteuer, um die Prinzessin Lily zu befreien. Diese befindet sich in den Fängen des Herrn der Finsternis, der plant, alle verbliebenen Einhörner umzubringen und die Weltherrschaft zu erringen.

Angebote im März: Spring Sale & Disney Spring Promo

Spring Sale: Zwischen dem 8. und 21. März können Rakuten TV ab 3,99 Euro aus einem Film-Angebot schöpfen. Dazu gehören Action-Streifen wie „X-Men: Dark Phoenix“ und „Ant-Man and the Wasp“ sowie Comedy mit „Immer Ärger mit Grandpa“ bis hin zu Arthaus-Kino mit „Black Swan„.

Darüber hinaus bietet Rakuten TV vom 22. März bis zum 13. April eine Disney Spring Promo: Ab 4,99 Euro sind Filme für die ganze Familie dabei, unter anderem „Der König der Löwen“, „Mulan“ und „Aladdin“, oder auch „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“.

Überblick der Neuerscheinungen im März:

Cinema – TVOD

01. März Chick Fight 01. März Und morgen die ganze Welt 04. März Lovesong 05. März Enfant Terrible 05. März Gott, du kannst ein Arsch sein 05. März Jiu Jitsu 05. März In den Fängen des Wolfes – The Bygone 11. März Über die Unendlichkeit 11. März Es ist zu deinem Besten in 4K HDR 11. März Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess 18. März Hot Summer Nights 18. März The Kid Detective 19. März Capone 19. März The Great Green Wall 19. März Die Magie der Träume 19. März Königreich der Bären 25. März Cortex 25. März Honest Thief 25. März The Jesus Rolls 26. März Alone 26. März Save Yourselves! 29. März Wander Darkly 31. März The Burnt Orange Heresy

SVOD – Abonnement Starzplay

07. März We Are Who We Are, Staffel 1 14. März The Attaché, Staffel 1 28. März Step Up:High Water, Staffel 1-2

Free – AVOD

01. März G.O.R.A. 01. März Gargoyles – Flügel des Grauens 01. März Elektra 01. März The Girl Next Door 01. März Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht! 01. März The King of Comedy 01. März Natural Born Killers 01. März Street Kings 15. März Teuflisch 15. März Kaffee, Milch und Zucker 15. März Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane vonVenedig 15. März Legende 15. März Ein Sommernachtstraum 15. März Verhandlungssache 15. März Tigerland 15. März Untreu 15. März Der perfekte Ex