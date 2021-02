Champions League: Hier gibt es Leipzig gegen Liverpool heute live

Anzeige

Die heutigen Achtelfinale der Champions League RB Leipzig gegen Liverpool und Barca gegen PSG gibt es nicht beide in voller Länge live bei einem Anbieter – Sky und DAZN haben die Partien unter sich aufgeteilt.

RB Leipzig steht erneut im Achtelfinale der europäischen Königsklasse des Vereinsfußball – und der Gegner ist alles andere als ein Leichtgewicht: Die „Reds“ aus der englischen Hafenstadt Liverpool unter dem deutschen Erfolgstrainer Jürgen Klopp gewannen in den vergangenen Jahren die Champions League und nach langer Zeit auch wieder die Premier League.

Zwar ist die Star-Truppe um den ägyptischen Flügelflitzer Mo Salah in der laufenden Saison schon recht weit hinter Pep Guardiolas Manchester City zurückgefallen – umso heißer ist Jürgen Klopps Team jedoch sicher darauf, zumindest die Titelchancen in der Champions League zu wahren.

RB gegen Liverpool bei DAZN – Heimspiel für Gulásci

Die heutige Begegnung zwischen RB Leipzig und FC Liverpool stand zwischenzeitlich sogar auf der Kippe, da das englische Gästeteam Corona-bedingt nicht nach Sachsen reisen darf, um dort in der Leipziger Red Bull Arena ihr Gastspiel abzuhalten. Stattdessen findet die Partie nun in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Ein Heimspiel gibt es also nur für RB-Keeper Péter Gulásci, der in der Donaustadt geboren wurde.

Zu sehen ist das Spiel am heutigen Dienstag (16. Februar) ab 21.00 Uhr Anstoßzeit live und in voller Länge bei Sport-Streamingdienst DAZN. Auszugsweise wird es das internationale Duell der deutschen Trainer Klopp und Nagelsmann auch in der Sky-Konferenz gezeigt.

Champions League bei Sky: Barca gegen PSG

Ein weiterer Hochkaräter im Achtelfinale der Champions League steht heute in voller Länge live bei Pay-TV-Anbieter Sky auf dem Programm: Das katalanische Starensemble vom FC Barcelona empfängt den französischen Hauptstadtclub Paris St. Germain (PSG) im Camp Nou. Die Franzosen hatten dem deutschen Trainer Thomas Tuchel erst vor geraumer Zeit die Kündigung als Adventsgeschenk präsentiert – doch der war nicht lange ohne Job: Der Ex-BVB-Coach steht mittlerweile beim FC Chelsea in London unter Vertrag.

Die heutige Partie des FC Barcelona gegen PSG im Achtelfinale der Champions League ist ab 21.00 Uhr Anstoßzeit live bei Sky zu sehen und auch als Teil der Sky-Konferenz im Wechsel mit dem Spielgeschehen zwischen Leipzig und Liverpool beziehbar.