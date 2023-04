„Star Trek: Strange New Worlds“ Staffel 2: Der erste Trailer ist da

Anzeige

Der Start der zweiten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ rückt näher. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu den neuen Folgen.

Bei „Strange New Worlds“ handelt es sich um ein Prequel zu der originalen „Star Trek“-Serie. Captain Kirk ist zu Beginn der Serie noch nicht Teil der Besatzung der U.S.S. Enterprise. Stattdessen folgt das Format den Abenteuern von Captain Christopher Pike, Nummer Eins und Wissenschaftsoffizier Spock, wie Paramount beschreibt. Die zehnteilige erste Staffel ist über den Streaming-Dienst Paramount+ erschienen. Zudem kann man die Serie etwa bei Amazon Prime Video buchen und demnächst auf Blu-ray und 4K Blu-ray kaufen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„Strange New Worlds“ geht im Sommer weiter

In diesem Jahr können sich alle „Star Trek“-Fans nun auf neue Folgen von „Strange New Worlds“ freuen. Ein erster Vorgeschmack bietet der erste Trailer, den Paramount+ in dieser Woche veröffentlicht hat. Nachdem der Starttermin der zweiten Staffel bereits seit einigen Wochen kursierte, wird dieser nun vom Trailer erneut bestätigt. So werden die neuen Folgen am 15. Juni bei Paramount+ starten. Die zweite Staffel soll dabei erneut zehn Episoden umfassen, wie Paramount angekündigt hatte. Bekannt ist außerdem, dass die Staffel ein Crossover mit der animierten Serie „Star Trek: Lower Decks“ enthalten wird (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Den Trailer zur zweiten Staffel kann man hier sehen:

