TV- und Streaming-Adventskalender: Tür 12

Bald ist Weihnachten: Eine Auswahl von meist neuen Filmen oder Serien und schönen Klassikern. Was lohnt sich im TV und Streaming, um in Stimmung zu kommen – vom 1. bis 24.

Alle Jahre wieder: In der dunklen Jahreszeit wollen sich viele einkuscheln und die Seele mit herzerwärmenden Filmen streicheln lassen. Dabei sorgen die Streaming-Anbieter für reichlich Stoff und Nachschub. Ein Adventskalender mit neuen Weihnachts- oder märchenhaften Produktionen im TV und bei den großen Streamingdiensten – und auch ein paar älteren wirklich guten Weihnachtsfilmen.

Tür 12: Halbzeit der 24 Tage

Das ZDF hat einige ältere Weihnachtsfilme in seine Mediathek gestellt, darunter „Obendrüber da schneit es“ (2012), „Beste Bescherung“ (2013), „Familie Bundschuh: Tief durchatmen, die Familie kommt“ (2015), „Familie Bundschuh im Weihnachtschaos“ (2020) und „Mona & Marie“ (2022).

Tür 11: “Sachertorte“ bei Amazon Prime Video

Weil er die Nummer einer in Berlin kennengelernten Wienerin verschusselt hat und nur noch weiß, dass sie an ihrem Geburtstag (den er nicht kennt) immer Torte im Hotel Sacher essen gehe, setzt sich ein junger Verliebter jeden Tag in das Café. Die romantische Komödie „Sachertorte“ spielt in weiten Teilen zur Weihnachtszeit und läuft bei Amazon Prime Video (seit 18. November).

Tür 10: „Guillermo del Toros Pinocchio“

Drei Monate nach der konkurrierenden Disney-Produktion „Pinocchio“ von Robert Zemeckis hat auch Netflix eine neue Fassung des Klassikerstoffs im Programm (seit 9. Dezember). „Guillermo del Toros Pinocchio“ ist jedoch düsterer als die Disney-Version mit Tom Hanks (die seit 8. September verfügbar ist).

Tür 9: Amazons erste deutsche Weihnachtsserie

Mit „Friedliche Weihnachten“ bringt Amazon Prime Video am 9. Dezember seine erste deutsche Weihnachtsserien-Eigenproduktion auf die Plattform. Das Pärchen Anton (Timur Bartels) und Johanna (Valerie Huber) ist mit Forderungen der Familien konfrontiert und muss zum Fest in ein Chalet in Österreich. Zum Cast der Serie gehören unter anderem Uwe Ochsenknecht, Esther Schweins und Wayne Carpendale.

Tür 8: Carmen Nebel mit musikalischer Weihnachtssendung

Hinter dem achten Türchen im Adventskalender wird es musikalisch: Heute präsentiert Carmen Nebel im ZDF „Die schönsten Weihnachts-Hits“ live aus München (20.15 Uhr). Die Spendengala unterstützt die christlichen Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt. Angekündigt sind etwa Roland Kaiser und Andreas Gabalier. Mehr als 20 Promis nehmen telefonisch Spenden entgegen.

© Sascha Baumann/ ZDF

Tür 7: Das Weihnachtsschnitzel

© WDR/Frank Dicks – Armin Rohde und Ludger Pistor geben sich als Weihnachtsmänner aus, um verdeckt zu ermitteln

Schnitzel geht eigentlich immer – warum also nicht zu Weihnachten? So zeigt das Erste heute, am 7. Dezember, um 20.15 Uhr die neue Komödie „Das Weihnachtsschnitzel“. Es ist der fünfte Film aus der „Schnitzel“-Reihe, die seit zwölf Jahren exisitert. Dieses Mal betreibt Günther (Armin Rohde) mit seinem Freund Wolfgang (Ludger Pistor) eine Schnitzelbude in der Dortmunder Innenstadt. Ihren Laden müssen sie nun aber aufgeben. Die Miete ist zu hoch, der Umsatz zu gering. Doch bevor Günther allein nach Kanada auswandern kann, steht plötzlich der Weihnachtsmann im Geschäft mit einer Pistole in der Hand und raubt die Bude aus. Um den Täter zu finden, verdingen sich Günther und Wolfgang folglich selbst bei einer Agentur als Weihnachtsmänner.

Tür 6: Zwei Tipps zum Nikolaus

Weil Nikolaus ist, heute zwei kurze Tipps: Der spanische Netflix-Animationsfilm „Klaus“ ist ein Juwel unter den Weihnachtsfilmen. Es geht um den Postboten Jesper, der ins missgünstige Zwietrachtingen nördlich des Polarkreises strafversetzt wird und dort auf den melancholischen Spielzeugmacher Klaus trifft. Verzaubernd. Das MDR Fernsehen zeigt heute passend zum Nikolaustag den Spielfilm „Der Nikolaus im Haus“ (12.30 Uhr) von 2008 mit Christine Neubauer. Im Nikolauskostüm bricht sie in ein Haus ein, um Beweise gegen ihren betrügerischen Konditorei-Kompagnon zu sichern.

Tür 5: (Weihnachts-)Comeback von Lindsay Lohan

Romantische Weihnachtsfilme (Christmas Romcoms) mit Liebe, Schneefall und Kitsch sind beliebt. 2022 ist Lindsay Lohan neu in „Falling for Christmas“ zu sehen (seit 10. November bei Netflix). Als Millionärstochter und Hotelerbin Sierra Belmont verliebt sie sich nach einem Skiunfall mit Gedächtnisverlust in den Betreiber einer kleinen Berg-Herberge, den Witwer Jake (Chord Overstreet).

Foto: Scott Everett White/Netflix © 2022

Tür 4: „The Guardians of the Galaxy Holiday Special“

Zu Weihnachten 2022 macht Marvel allen Fans ein besonderes Geschenk. In „The Guardians of the Galaxy Holiday Special“ (seit 25. November bei Disney+) suchen die Guardians nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk für ihren Anführer Peter Quill.

Tür 3: „Das Wunder von Manhattan“

Susan (Mara Wilson, l.), Mutter Dorey (Elizabeth Perkins) Foto: RTL / Twentieth Century Fox Adventskalender

Heute zeigt Vox um 20.15 Uhr das 1994-Remake des Klassikers von 1947: „Das Wunder von Manhattan“ mit Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Mara Wilson und Dylan McDermott. Es geht um einen New Yorker Kaufhausweihnachtsmann, der behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Den Film gibt es natürlich auch in der Flatrate von Disney+.

Tür 2: „Scrooge: Ein Weihnachtsmusical“ bei Netflix

„A Christmal Carol“ von Charles Dickens ist ein Klassiker unter den Weihnachtserzählungen und eine läuternde Geistergeschichte. Netflix hat ab 2. Dezember den neuen Animationsfilm „Scrooge: Ein Weihnachtsmusical“ im Programm.

Tür 1: Adventskalender-Serie bei RTL+

Foto: RTL/ Martin Rottenkolber

RTL+ bringt nach eigenen Angaben „die erste deutschsprachige Adventskalenderserie überhaupt“. „Vom 1. bis 24. Dezember können die Streamer auf RTL+ jeden Tag ein „Türchen“ öffnen“. Die Folgen mit Paula Kalenberg dauern 8 bis 12 Minuten. Die Heiligabend-Folge hat dann etwa 30 Minuten. Die Serie entstand nach einem Konzept des Headautors Richard Kropf („Kleo“, „4 Blocks“).

