Aktuelle Sky Programmtipps: „The Rehearsal“ startet

Bei Sky gibt es in den kommenden zwei Wochen unter anderem prominentes deutsches Kino und einen Serien-Geheimtipp zu sehen.

Der Pay-TV-Anbieter verspricht seinen Kunden etwa rund 40 Weihnachtsfilme auf Abruf, um in besinnliche Stimmung zu kommen. Dazu gehören etwa „Die Geister, die ich rief“, „Ein Junge namens Weihnacht“ oder auch „Weihnachten mit den Darlings“ (ab 5. Dezember). Zu den neuen deutschen Filmen im Programm gehören daneben Karoline Herfurths Tragikomödie „Wunderschön“ (ab dem 2. Dezember), „Der Pfad“ ab dem 7. Dezember und „Die Rettung der uns bekannten Welt“ ab dem 11. Dezember. International für Aufsehen gesorgt haben zudem der Horrorfilm „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (8. Dezember) sowie das Drama „Parallele Mütter“ (14. Dezember) mit Penélope Cruz.

Neue Serien-Highlights bei Sky

Unter den Serien- und Show-Highlights hebt Sky etwa die dritte Staffel des Fantasy-Epos „His Dark Materials“ hervor, die am 6. Dezember starten wird. Zudem steht ab dem 2. Dezember mit „The Rehearsal“ ein echter Serien-Geheimtipp bevor, der in den USA jede Menge Lob erhalten hat. In dem Comedy-Experiment von HBO dürfen Menschen Schlüsselmomente ihres Lebens in einer Simulation durchspielen.

Bereits seit dem 1. Dezember stehen die Staffeln 1 bis 6 von „Die größten Filmemacher aller Zeiten“ sowie die erste Staffel von „Positive – 40 Jahre Kampf gegen HIV“ zum Streamen bereit. Es folgen überdies „Über Australien“ (6. Dezember) und „Tiere im ewigen Eis“ (9. Dezember) bei Sky Nature sowie die Staffel 6a von „S.W.A.T.“. Alle genannten Inhalte sind verfügbar auf Abruf und über Sky Q, Sky Go und Wow, betont der Pay-TV-Anbieter.

Im Dezember kann man sich zudem alle Sky-Pakete zum Sonderpreis sichern, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

