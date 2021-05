„Wrong Turn“: Neustart der Horror-Reihe ab heute exklusiv bei Sky

Anzeige

Nach dem abgesagten Kinostart und ganze zwei Monate vor Heimkinoveröffentlichung entführt Sky ab heute in den Horror-Wald von „Wrong Turn – The Foundation“.

Unter unzähligen Direct-to-DVD-Horrorstreifen gelang es der „Wrong Turn“-Reihe ab Anfang der 2000er Jahre, einen kleinen Kult zu generieren. Zugegeben, zuletzt waren überwiegend weder Fans noch Kritik so wirklich zufrieden mit den Filmen, aber nach wie vor ist kein Ende in Sicht. Das Erfolgsrezept: eine Gruppe junger, meist attraktiver Menschen, ein undurchdringbarer Wald und eine Horde mutierter Kannibalen. Fertig war eine nicht enden wollende Schlachtplatte, die in Deutschland ab Teil 2 meist nur in stark zensierten Versionen erschien.

Auf ganze sechs Teile brachte es die Reihe bislang. „Wrong Turn 6: Last Resort“ liegt inzwischen bereits sieben Jahre zurück, doch jetzt ist es an der Zeit für einen Neustart. Mit „Wrong Turn – The Foundation“ steht der siebte Teil in den Startlöchern, der die Reihe zugleich in eine etwas neue Richtung lenken will.

Frischer Wind für „Wrong Turn“

Wieder verschlägt es eine Gruppe Unbedarfter in die Wälder. Dieses Mal sind es einige Uni-Absolventen, die um ihr Leben bangen müssen. In den Wäldern warten dieses Mal jedoch keine monströsen Hinterwäldler, sondern ein 150 Jahre alter mysteriöser Kult namens „The Foundation“, der Jagd auf die Eindringlinge macht.

Nachdem der Kinostart von Constantin Film gestrichen wurde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), darf das Reboot von „Wrong Turn“ nun bei Sky seine Deutschlandpremiere feiern. Wie der Pay-TV-Anbieter verspricht, soll es im siebten Teil der Reihe gewohnt blutig zur Sache gehen. Ab dem heutigen 22. Mai gibt es den Horrorstreifen in der ungekürzten Fassung exklusiv auf Sky Cinema Premieren HD und bei Sky Ticket auf Abruf zu sehen. Bei Sky Cinema Premieren läuft der Film beispielsweise heute Abend um 20.15 Uhr und um 23.30 Uhr. Einen Überblick über die linearen Sendetermine gibt es auf der Website des Anbieters.

