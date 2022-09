ARD-Digital-Highlights auf der IFA 2022

Anzeige

„Wir sind deins“, heißt es in diesem Jahr wieder auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin: Vom 2. bis 6. September setzt die öffentlich-rechtliche Senderfamilie der ARD auf Europas größter Consumer-Messe verstärkt auf Dialog und Information.

Anzeige

Botschafterinnen und Botschafter aus den Landesrundfunkanstalten tauschen sich in der Messehalle 2.2 mit dem IFA-Publikum aus: Sie beantworten Fragen rund um die ARD, nehmen Feedback zum Programmangebot entgegen und stehen für Gespräche über vielfältige Themen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereit.

Auf der ARD-Talkbühne geben unter anderem „Tagesschau“-Sprecher, Moderatorinnen, Investigativjournalisten oder Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten Einblicke in ihre redaktionelle Arbeit. Auch ein Podcast zur Aufgabe, Struktur und zum gesellschaftlichen Wert der ARD ist mittels Audioguide in einer künstlerisch gestalteten Rauminstallation zu hören.

ARD Digital führt neue Tonspur „Klare Sprache“ vor

ARD Digital macht die neue sprachoptimierte Tonspur „Klare Sprache“ hörbar und erlebbar und erklärt, ab wann und in welchen Programmen sie verfügbar ist und wie sie eingestellt wird. Gerade erst ist das Feature am 1. September auf insgesamt neun verschiedenen weiteren ARD-Sendern verfügbar gemacht worden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auf einer Entdeckungsreise im „Digitalen Wohnzimmer“ kann das Messepublikum sein Wissen rund um die Empfangsmöglichkeiten des ARD-Programmangebots testen – und erfährt erstaunliche Fakten über Satellit, Kabel, Antenne und Co. Wer Fragen zum digitalen Radiostandard DAB+ hat, ist hier ebenfalls richtig: Am DAB+ Counter erläutern Experten die Vorteile, die das Digitalradio bietet.

Auch DAB+ und andere Empfangswege im Fokus

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) präsentiert in diesem Jahr die multimediale Informationsmarke rbb24 sowie das regionale Radioprogramm rbb 88.8. Interaktive Tools laden zum Mitmachen ein und lassen Messebesucherinnen und -besucher die Programme spielerisch erfahren. Darüber hinaus lädt der RBB zum Dialog mit Programmmacherinnen und Programmmachern ein, moderiert von Tim Koschwitz und Marco Seiffert.

Foto: Deutschlandradio

Deutschlandradio stellt auf der IFA derweil den neuen Dlf Podcastfinder vor. Er erleichtert den Einstieg in die Podcastwelt von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova sowie die Suche nach passenden Formaten. Darüber hinaus können sich die Besucherinnen und Besucher über die Deutschlandradio-Denkfabrik informieren. In der Denkfabrik werden im Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern die großen Fragen der Zeit diskutiert.

ARD-Talkbühne – vorläufiges Tagesprogramm (Änderungen vorbehalten)

Freitag, 2. September

11.35 Uhr „Jetzt mal konkret“ (RBB): Franziska Kracht

12.35 Uhr „Die Frage“ (Funk): Samira Schütz und Teresa Fries

14.00 Uhr „Tagesschau24“: Redaktionsgespräch mit Andreas Lützkendorf und Kirsten Gerhard

15.00 Uhr „ARD-Sommerinterviews“: Matthias Deiß, stv. Leiter des ARD-Hauptstadtstudios

16.00 Uhr Die „Tagesschau“ auf Social Media und im Netz: Corinna Emundts (Hauptstadtkorrespondentin, „tagesschau.de“) und André Steins (Head of Social Media)

Samstag, 3. September

11.00 Uhr „Rote Rosen“: Lucy Hellenbrecht und Lucas Bauer

11.35 Uhr „Tagesschau“: Thorsten Schröder

12.35 Uhr Podcast „Im Namen der Hose“ (PULS/ BR): Ariane Alter (Moderation), Cornelia Neumeyer und Alexandra Reinsberg (Redaktion)

14.00 Uhr „Tagesschau“: Redaktionsgespräch mit Thorsten Schröder

15.00 Uhr Dokumentation „Wie Gott uns schuf“: Investigativjournalist Hajo Seppelt

16.00 Uhr Von Berlin ins ganze Land: Wie arbeiten die Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio? Mit Nicole Kohnert, Kristin-Marie Schwietzer und Martin Schmidt

Sonntag, 4. September

11.00 Uhr Redaktionsgespräch: Markus Grill (NDR/WDR), Chefreporter im Investigativressort

11.35 Uhr „Tagesschau“: Constantin Schreiber

12.35 Uhr „ARD-Mittagsmagazin“ (Das Erste/RBB) und „Strg_F“ (NDR): Nadia Kailouli

14.00 Uhr „Tagesschau“: Redaktionsgespräch mit Constantin Schreiber

15.00 Uhr „Sandmännchen“ (RBB): Nina Paysen (Redakteurin) und Stefan Schomerus (Regisseur)

16.00 Uhr Von Berlin ins ganze Land: Wie arbeiten die Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio?

Mit Kerstin Palzer, Christian Feldt

Montag, 5. September

11.00 Uhr „Y-Kollektiv“ (Radio Bremen): Lea Semen und Marcello Bonventre

11.35 Uhr „Doc Fischer“ (SWR): Julia Fischer

12.35 Uhr „Tagesschau“: Redaktionsgespräch mit Andreas Lützkendorf und André Steins

14.00 Uhr „Monitor“ (Das Erste/WDR): Georg Restle

15.00 Uhr Redaktionsgespräch: Daniel Drepper, Leiter Recherchekooperation NDR/WDR/ Süddeutsche Zeitung

16.00 Uhr „ARD Young Reporter“: Junger Journalismus in der ARD mit Malte Stoppok, Dietmar Schiller und Malina Florentine Sternberg

Dienstag, 6. September

11.00 Uhr „Darkmode: Recherchen im Darknet“ (Funk): Tamara Keller

11.35 Uhr „Sportschau“: Jessy Wellmer

12.35 Uhr Podcast „Coronavirus Update“ (NDR): Korinna Hennig, Beke Schulmann

14.00 Uhr „Tagesschau“: Redaktionsgespräch mit Michail Paweletz

15.00 Uhr Podcast „mal angenommen“ („Tagesschau“, ARD-Hauptstadtstudio): Marcel Heberlein und Kristin Becker

16.00 Uhr Wie erkenne ich Fake News? Der ARD-Faktenfinder mit Carla Reveland (Chefredakteurin) und Michail Paweletz

Quelle: ARD Digital

Bildquelle: dlf-podcastfinder: Deutschlandradio

df-ard-digital-logo: ARD-Foto