Ausbau von Tagesschau24 – was wird aus Phoenix?

Anzeige

Am Donnerstag kündigte die ARD an, Tagesschau24 zu einem „richtigen“ Nachrichtensender auszubauen. Doch was bedeutet das für den ähnlich gearteten Schwesterkanal Phoenix?

Die Verantwortlichten war ausdrücklich daran gelegen, zu verdeutlichen, dass der Ausbau von Tagesschau24 nicht zu Lasten von Phonix gehe. So heißt es in der Mitteilung von gestern:

„Der Ereigniskanal phoenix bleibt das komplementäre Angebot und die Heimat für planbare Aktualität mit dem Fokus der Live-Verbreitung von politischen Ereignissen wie Bundestagsberatungen oder Parteitagen, begleitet von Hintergrundberichterstattung und Einordnung, für Themenschwerpunkte, Dokumentationen und politischen Talk“.

Phoenix soll attraktiver für Jüngere werden

Erst vergangenen Herbst verkündete man zusammen mit dem ZDF die zukünftige Ausrichtung des gemeinsamen Infokanals.

Damals hieß es von Seiten des ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz: „phoenix berichtet sachlich, glaubwürdig und hintergründig. So werden Falschmeldungen und Gerüchte widerlegt. Damit leistet phoenix gerade in einem Bundestagswahljahr einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Authentische Informationen aus erster Hand verstärkt im Netz anzubieten, ist der richtige Weg“.

Phoenix richtet den Fokus künftig noch stärker auf die digitale Vernetzung seiner Angebote. Neben bestehenden Digitalformaten wolle man dabei weitere digitale Formate entwickeln, um jüngere Zielgruppen anzusprechen.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Topartikel vom Vorabend: „Tagesschau24 soll ‚richtiger‘ Nachrichtensender werden“.